Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MEDIJSKI PIONIR I FILANTROP

Umro je Ted Turner, osnivač CNN-a

Ted Turner
Screenshot/YouTube
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
06.05.2026.
u 16:37

Turner je ostao upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi američke medijske industrije, a osnivanjem CNN-a 1980. godine trajno je promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta.

Ted Turner, osnivač američkog CNN-a, preminuo je u 87. godini, izvijestio je taj medij u srijedu. U priopćenju CNN-a ne navodi se uzrok smrti, no Turner je 2018. otkrio da boluje od demencije Lewyjevih tjelešaca, degenerativne bolesti živčanog sustava. Turner je postao milijarder preuzevši očev posao s oglasnim panoima. Potom je 1970. kupio televizijsku postaju te ju pretvorio u golemu medijsku grupaciju. Bio je jedna od najmoćnijih ličnosti američkih medija i zabavne industrije, a njegovi kanali specijalizirali su se za vijesti, sport, reprize i stare filmove. 

Svom je portfelju dodao filmski studio MGM/UA, a potom je 1996. svoj Turner Broadcasting System spojio s Time Warnerom, piše Reuters. Bio je i jedan od vodećih svjetskih ekologa, jedan od najvećih privatnih zemljoposjednika u Sjedinjenim Državama te veliki filantrop koji je donirao milijardu dolara Ujedinjenim narodima.

Sedamdesetih je bio vlasnik bejzbolskog tima Atlanta Braves i košarkaškog kluba Atlanta Hawks, a svojom jedrilicom Courageous pobijedio je na America's Cupu. Forbes njegovo bogatstvo procjenjuje na 2,8 milijardi dolara. „Da imam samo malo poniznosti, bio bih savršen”, rekao je jednom. Njegov biograf pisao je pak da se Turner borio s depresijom i često govorio o samoubojstvu. U mladosti je bio na glasu kao alkoholičar koji je otvoreno govorio što god mu je bilo na umu. „Nemam pojma što ću reći”, rekao je jednom za časopis New Yorker. "Kažem ono što mi padne na pamet”.  Ženio se i razvodio tri puta te ima petero djece. Njegov treći brak s Jane Fondom, koji je trajao deset godina, završio je 2001. godine.

Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!'
Ključne riječi
ted turner CNN

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
homofobic
17:14 06.05.2026.

Evo veselja! Krece hajka na Trumpa i protiv Amerike! Hanoj Jane (Fonda) se dokopala puuuno novaca i moci ce financirati svoje omiljene progresivne projekta: smrt Americi cak i Demokratskoj ukoliko nije dovoljno komunisticki radikalna i Predsjedniku Trumpu i svemu sto je republikansko ili tradicionalno!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!