Umro je Ted Turner, osnivač CNN-a

Ted Turner, osnivač američkog CNN-a, preminuo je u 87. godini, izvijestio je taj medij u srijedu. U priopćenju CNN-a ne navodi se uzrok smrti, no Turner je 2018. otkrio da boluje od demencije Lewyjevih tjelešaca, degenerativne bolesti živčanog sustava. Turner je postao milijarder preuzevši očev posao s oglasnim panoima. Potom je 1970. kupio televizijsku postaju te ju pretvorio u golemu medijsku grupaciju. Bio je jedna od najmoćnijih ličnosti američkih medija i zabavne industrije, a njegovi kanali specijalizirali su se za vijesti, sport, reprize i stare filmove.

Svom je portfelju dodao filmski studio MGM/UA, a potom je 1996. svoj Turner Broadcasting System spojio s Time Warnerom, piše Reuters. Bio je i jedan od vodećih svjetskih ekologa, jedan od najvećih privatnih zemljoposjednika u Sjedinjenim Državama te veliki filantrop koji je donirao milijardu dolara Ujedinjenim narodima.

Sedamdesetih je bio vlasnik bejzbolskog tima Atlanta Braves i košarkaškog kluba Atlanta Hawks, a svojom jedrilicom Courageous pobijedio je na America's Cupu. Forbes njegovo bogatstvo procjenjuje na 2,8 milijardi dolara. „Da imam samo malo poniznosti, bio bih savršen”, rekao je jednom. Njegov biograf pisao je pak da se Turner borio s depresijom i često govorio o samoubojstvu. U mladosti je bio na glasu kao alkoholičar koji je otvoreno govorio što god mu je bilo na umu. „Nemam pojma što ću reći”, rekao je jednom za časopis New Yorker. "Kažem ono što mi padne na pamet”. Ženio se i razvodio tri puta te ima petero djece. Njegov treći brak s Jane Fondom, koji je trajao deset godina, završio je 2001. godine.