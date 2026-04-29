Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON ODLASKA ORBANA

Plenković govorio za CNN, voditelj podsjetio da je sada on najdugovječniji premijer unutar EU

Foto: Screenshot/X
1/3
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
29.04.2026.
u 23:57

Andrej Plenković odgovorio je da je to "odgovornost koju je voljan nositi na svojim ramenima”

Polažemo velike nade u Petera Magyara, nadolazećeg mađarskog premijera, rekao je u srijedu Andrej Plenković u razgovoru za CNN u kojem je naglašeno da je hrvatski šef vlade sada najdugovječniji premijer unutar EU-a. „Kad je riječ o europskoj ulozi Mađarske, polažemo velike nade u Magyara”, poručio je Plenković iz Dubrovnika u razgovoru s CNN-ovim Richardom Questom.

Peter Magyar, čelnik oporbene Tisze, u travnju je premoćnom pobjedom na parlamentarnim izborima i dovršio 16 godina vladavine Viktora Orbana. Hrvatski premijer ponovno je pozdravio što je Budimpešta nakon izbora ukinula blokadu 90 milijardi eura vrijednog zajma Ukrajini – 60 za obranu, a 30 za proračunske potrebe. "Na više bilateralnoj razini, imamo sada početnih nekoliko mjeseci nove vlade u Budimpešti da stavimo na stol sva otvorena pitanja i pokušamo ih brzo riješiti i uspostaviti iskreno partnerstvo i prijateljske odnose", dodao je.

Quest ga je podsjetio da je odlaskom Viktora Orbana sad on najdugovječniji premijer unutar Europske unije. Plenković je odgovorio da je to „odgovornost koju je voljan nositi na svojim ramenima” i koristiti svoje iskustvo i znanje, hrvatski utjecaj, ali i osobnu perspektivu da bi pridonio europskoj raspravi o gorućim temama poput obrane, konkurentnosti ili novom sedmogodišnjem proračunu.

Plenković se za CNN javio iz Dubrovnika sa skupa Inicijative triju mora, kazavši da članice tog formata pronalaze načine kako „pojačati otpornost” i međusobnu pomoć radi jačanja energetske sigurnosti. 
Sprema se najveće ulaganje u povijesti Hrvatske i ovog dijela Europe: ‘Pantheon’ vrijedan više milijardi eura zaposlit će tisuće ljudi
Ključne riječi
CNN Peter Magyar Andrej Plenković

Komentari (4)

Pogledaj Sve
PR
protektor45
00:11 30.04.2026.

Plenković je najbolji kandidat za Predsjednika EU komisije, iako bi za Hrvatsku bila velika šteta da ode i nam mediji opet ne nametnu neku slučajnu štetočinu.

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
00:16 30.04.2026.

vl opet na aparatima.

ZA
zagabria5
00:12 30.04.2026.

KAd ljudi nasele Mars pola naših će i tamo glasat za ADZ

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!