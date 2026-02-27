Ovo bi moglo značiti katastrofu: Netflix odustao od kupnje Warner Bros. Discoveryja, Paramount u vodstvu

Nakon mjeseci nadmetanja, Netflix je odustao od kupnje studija i streaming poslovanja tvrtke Warner Bros. Discovery. U iznenadnom preokretu, iz Netflixa su poručili da im posao više nije financijski atraktivan nakon što je konkurentski Paramount povisio svoju ponudu.

Direktori Netflixa, Ted Sarandos i Greg Peters, u zajedničkoj su izjavi rekli da je akvizicija bila poželjna po pravoj cijeni, ali ne i nužna pod svaku cijenu. Njihov prvotni dogovor, sklopljen u prosincu prošle godine, predviđao je kupnju samo dijela Warnerovog carstva, uključujući filmske studije Warner Bros., DC Comics i prestižni streaming servis HBO Max, za gotovo 83 milijarde dolara.

S druge strane, Paramount Skydance, na čelu s Davidom Ellisonom, želi preuzeti cijelu kompaniju, što uključuje i kabelske kanale poput TNT-a, HGTV-a te, što je najvažnije, informativni kanal CNN. Njihova ponuda iznosi 31 dolar po dionici, čime se vrijednost cijele akvizicije penje na vrtoglavih 111 milijardi dolara.

Cijela ova korporativna drama povezana je sa samim vrhom američke vlasti i Bijelom kućom. Najprije, obitelj Ellison poznata je po vezama s Donaldom Trumpom, a predsjednik nije skrivao svoje nezadovoljstvo Netflixovom ponudom. Prošlog vikenda putem društvenih mreža tako je javno zatražio od Netflixa "ODMAH" otpusti članicu uprave Susan Rice, bivšu visoku dužnosnicu u administracijama Baracka Obame i Joea Bidena, i otvoreno zaprijetio posljedicama. Znakovito je, kako je istaknula demokratska senatorica Elizabeth Warren, i da je na sam dan kad je Netflix odustao od posla, njegov suizvršni direktor Ted Sarandos imao sastanke u Bijeloj kući, iako službeno ne s predsjednikom osobno.

Warren je također upozorila kako bi spajanje Paramounta i Warner Brosa. moglo stvoriti katastrofu i monopol jedne tvrtke na tržištu, jer Ellisoni će tako kontrolirati i CBS News i CNN, što je presedan u modernoj američkoj povijesti. To bi moglo dovesti i to masovnih otpuštanja, rasta cijena te smanjenja raznolikosti programa.

Međutim, iako se Paramount sada čini kao siguran pobjednik, ovaj "posao stoljeća" još uvijek mora proći brojne provjere regulatornih agencija i dobiti zeleno svjetlo dioničara Warner Bros. Discoveryja, čije je glasanje zakazano za 20. ožujka.