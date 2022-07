Umro Malčanski Brijač. Monstrum iz Srbije koji je silovao curice i rezao im kosu

Silovatelj i otmičar Ninoslav Jovanović, poznat u javnosti i kao Malčanski Brijač, umro je u četvrtak u zatvoru u Požarevcu u Srbiji nakon što ga je izdalo srce, javljaju lokalni mediji.

Jovanović je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor 5. kolovoza prošle godine zbog otmice i silovanja dvanaestogodišnje djevojčice.

Uhićen na groblju

Jovanović je oteo 12-godišnju curicu 20. prosinca 2019. godine u naselju Brzi Brod u Nišu i s njom danima bježao. Dok je curica hodala ulicom, pedofil ju je sustigao autom, zaustavio se i pozvao da uđe u auto. Nakon što mu je rekla da ne smije, predstavio joj se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi. Zamolio ju je da mu pokaže gdje je škola i tako ju je na prijevaru dobio da uđe u automobil. Nakon što mu je krenula objašnjavati, kazao joj je da zna kraći put.

Nakon nekog vremena kazao joj je da je oteta i da je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da ona mora ostati s njim dok mu njen otac ne vrati dijamant. Zatim joj je zaprijetio i odvezao do mjesta poznatog pod imenom Malčanska petlja. Curica je pokušala pobjeći, no on ju je sustigao, udario po glavi i odrezao joj je pramen kose. Curicu je potom odveo u kolibu i tamo silovao.

Sve do 29. prosinca 2019. kad je nađena, Jovanović ju je prisiljavao da hoda, iako je bila gladna, umorna, iscrpljena i iako je plakala. Govorio joj je da ne smije stati i da mora nastaviti hodati te ju je udarao u glavu i trbuh i prijetio da će joj ubiti roditelje.

Jovanović je nastavio bježati nakon što je policija pronašla curicu, te je uhićen 5. siječnja 2020. godine na malčanskom groblju.

I prije te otmice, on je i ranije bio poznat po tome što je silovao curice i rezao im kosu.

