Gradonačelnik Zadra oglasio se u povodu smrtnog stradavanja turista s gradskih zidina

Nakon smrti mladog turista iz Irske gradonačelnik Zadra Branko Dukić dao je izjavu u kojoj je istakao da bedemima svakodnevno prolazi tisuće mladih ljudi, djece i staraca, rekreiraju se i provode slobodno vrijeme bez ugroze, ali, da se nažalost događaju nesreće koje su povezane s kasnim satima i da se radi o nekim stvarima koje se ne mogu u potpunosti kontrolirati

- Da ne prejudiciramo, sačekat ćemo nalaze koje će pokazati istraga o nesreći koja se dogodila pa ćemo moći reći nešto podrobnije. Naravno da o ovoj temi treba raspravljati, zašto se to događa i zašto učestalije na nekim mjestima i na nama je, kao gradskim upraviteljima, da pokušamo razriješiti takve stvari i da podignemo sve mjere sigurnosti da se naši građani osjećaju sigurno - prenosi 057 info izjavu gradonačelnika koji je istaknuo da je ovo tragedija te je izrazio sućut obitelji preminulog.

Na novinarsko pitanje, zašto gradska vlast u posljednje četiri godine, od kada se dogodila smrt Nizozemca, nije, kako navodi pitanje portal, napravila ništa po pitanju zaštite tog mjesta, Dukić je odgovorio da je grad Zadar primljen pod UNESCO zaštitu 2017. godine

- Svi zahvati ovdje po pitanju stare jezgre su pod nekim vidom zaštite. Nadalje, vidjeli ste da kad smo uređivali Muraj, da je bilo puno prijepora i pitanja zašto smo na određenim dijelovima stavili ogradu, zašto tako izgleda i slično. Na nama je sada da pronađemo rješenje. Taj dio je u najmu, Ledana je uzela u najam, a parkom upravljaju Nasadi. Narednih mjeseci ćemo sigurno raspravljati o tome i tražimo način kako da zaštitimo staru gradsku jezgru, a da noćni život odvojimo od toga i da ga nastavimo negdje drugdje, da pronađemo mjesto da bude blizu gradu, da bude svima prihvatljivo. Za sada, dokle god klub radi, vjerujem da ćemo zajednički, mi i konzervatori i ljudi koji su taj prostor uzeli u najam, da ćemo naći zajedničko rješenje kako da taj prostor učinimo što sigurnijim. No napominjem, nesreće se uvijek događaju, i u prometu, i slijedom elementarnih nepogoda i onda se traži odgovornost od nas, ali nekad se te nesreće jednostavno događaju."

- Mi ne možemo grad zatvoriti u žicu, to je kao kad netko šeta rivom pa padne u more i ne zna plivati i utopi se pa bi rekli zašto niste stavili ogradu tamo. Moramo pristupati tome svjesno i metodološki. Naglasit ću još jednom da ćemo sačekati sve relevantne nalaze i rezultate i da saznamo zašto se ova nesreća dogodila. - prenosi lokalni portal izjavu Dukića. Podsjetimo, sa zadarskih bedema palo je posljednjih godina niz ljudi, bilo je i smrtnih slučajeva no unatoč tome ograda nije stavljena na sva pogibeljna mjesta na bedemima.