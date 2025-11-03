Umjetna inteligencija 'oživila' heroja Domovinskog rata

U ove dane obilježavanja vukovarske tragedije Imoćani se s velikim ponosom posebice sjećaju svog Velimira Đereka Sokola, zapovjednika Sajmišta, jednog od najtežih vukovarskih bojišta, na kojem su se svakodnevno vodile borbe prsa u prsa. Heroja Domovinskog rata, koji živi i u sjećanju svojih suboraca, čija se žrtva podjednako poštuje u njegovu rodnom gradu, kao i u gradu u čijoj je obrani dao svoj život, sada će upoznati i najšira hrvatska javnost, zahvaljujući skorašnjoj premijeri dokumentarca "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina", u produkciji Miss Art te režiji Eduarda i Dominika Galića.

Majci prešutio Vukovar



– Dugo se bavim filmom, ali rijetko sam vidio tako snažan kontrast, između čovjeka koji je volio život i pjesmu, koji nikada nije pokazivao ni trunku agresije, i onoga koji je, s nevjerojatnom hrabrošću, postao zapovjednik na Sajmištu. A biti zapovjednik na Sajmištu znači da si najhrabriji. Došao je iz Zagreba i već za nekoliko dana postao zapovjednik – kazao je o Velimiru Đereku Sokolu autor filma Dominik Galić. Svatko tko nije imao sreće za života susresti ovog iznimnog mladića, sada će imati priliku "upoznati" ga u više dimenzija, gotovo opipljivo, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji. Naime, prvi put u povijesti hrvatskog filma umjetna inteligencija korištena je kako bi oživila lik stvarnog heroja Domovinskog rata, stoga ovaj dokumentarni film postaje pionirsko djelo što spaja povijesne činjenice s jakim emocijama koje su, gotovo stvarnim okruženjem i licima, vraćene korištenjem mogućnosti novih tehnoloških alata.

Kada su producenti krenuli rekonstruirati rani život zapovjednika obrane Sajmišta, suočili su se s jakim emocijama same priče te gotovo nemogućim zadatkom: kako "vratiti u život" mladića o kojem postoje samo rijetke fotografije? – Koristeći kombinaciju više AI modela (Mystic, OpenAI, Nano Banana i Kling 2.1), stvorili smo realistične, dosad neviđene kadrove Sokola i njegova okruženja, vraćajući gledatelje u rane devedesete, u Vukovar kakav pamtimo, no kakav nismo mislili da ćemo ikad više vidjeti. Povijesne likove i prostore rekonstruirali smo u igranim sekvencama pomoću AI alata, stvarajući filmski doživljaj koji briše granicu između stvarnosti i digitalne kreacije, od autentičnih odora i vojnih vozila do kapljica blata i oštećenja na uniformama, od osmijeha do tuge i dubokih osjećaja koje je nosio Velimir Đerek Sokol i ono vrijeme – istaknuo je Tomislav Josipović, direktor tvrtke Chroma studio koja je kreirala AI generirani sadržaj i postprodukciju slika za ovaj film.

Velimir Đerek rođen je u 1965. u Vinjanima Gornjim kod Imotskog, gdje je proveo djetinjstvo i mladost. Još kao dječak ostao je bez oca. Obrani Hrvatske priključio se dragovoljno, odlazeći na najteže ratište, u Vukovar, kamo je ušao 27. rujna kao dio posljednje skupine hrvatskih branitelja koja je preko Bogdanovaca i kroz "kukuruzni put" došla pomoći obrani. Majci nije ni rekao kamo ide, rekao joj je da je mobiliziran te da su ga poslali da čuva zagrebačku zračnu luku.

'Od domovine pozvan'



Poginuo je na Sajmištu 12. listopada 1991. u eksploziji granate. Njegovi posmrtni ostaci identificirani su u svibnju 1998., a pokopan je na groblju u svom rodnom selu, gdje je po njemu nazvano igralište. Kao zapovjednik satnije na Sajmištu, u sklopu 1. bojne 204. vukovarske brigade, posmrtno je promaknut u čin pukovnika Hrvatske vojske i odlikovan. Na obljetnicu njegove smrti u ulici Sajmište otkrivena je spomen-ploča, a otkrile su je njegove sestre Rajka i Senka.

– Potpuno svjestan cijene i cilja, iz udobnosti, sjaja i luksuza hotela Esplanade, čovjek ispred vremena, intelektualac, poliglot, dragovoljac, a ne bojdžija, hrvatski idealist, zalupio je vrata lažnom sjaju i hedonizmu metropole, odgurnuo od sebe tzv. urbane kukavice, zaboravio u mah svoju majku, svoje sestre, prijatelje i sve lijepe žene koje su ga tako voljele i vinuo se visoko, iznad svih obzora, na put bez povratka i sletio, s krunicom oko vrata, u pakao Vukovara. Ni od koga tjeran, ni od koga mobiliziran, već od domovine pozvan – rekla je njegova sestra Rajka na otkrivanju spomen-ploče. Premijera filma koji donosi dosad neispričanu priču o Sokolovu životu održat će se 11. studenoga u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema by Cinestar, a od 13. studenoga ulazi u redovnu distribuciju diljem Hrvatske.