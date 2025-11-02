Revizionisti: Antife žele Domovinski rat 'prepraviti' u partizanski ustanak

Za lijevu političku scenu u Hrvatskoj masovni izljevi hrvatskog domoljublja, sa svim pripadajućim koreografijama, u 2025. jednako su neprobavljivi kao što je za njihove ideološke očeve 1971. to bilo Hrvatsko proljeće i Maspok. Frustracije političke sekte Možemo! i SDP-a su razumljive, jer oni, za razliku od svojih prethodnika iz komunizma, nisu na vlasti u državi, pa nemaju poluga da kao u vrijeme svemoćnog Centralnog komiteta SK brzo i efikasno presjeku to, kako kažu, nacionalističko divljanje. No, možemovce ipak vode utrenirani aktivisti, eksperti za rušenje vlasti i poretka, pa su brzo uključili svoju mrežu kako bi pod parolom zaustavljanja fašizacije Hrvatske spasili stvar. Pozvali su sve veterane Domovinskog rata da dignu glas protiv lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir. U njihovo ime to su učinili veterani okupljeni u udruge koje politički podržavaju Možemo! i koji tvrde da je povezivanje Domovinskog rata i ustaškog ZDS lažiranje povijesti. Dosta lukavo. Do sada je placet nad hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata uglavnom politički imao HDZ i nešto manje desne političke stranke. Branitelji su uvijek imali svoju upotrebnu vrijednost u hrvatskoj politici.
Optužuju već većinu hrvatskog društva za "pravi revizionizam" razdoblja 1941. – 1945. i fašizaciju, a baš oni provode reviziju rata 1991. – 1995. i opet bi dijelili Hrvate
Možda je bio jna general i partizan ali je na koncu zamrzio jugokomunizam više no itko i privatno vjerojatno gajio razumijevanje za NDH i ustaški pokret i njegovu emigraciju. Naravno da je zbog srpskog lobija u diplomaciji i međunarodnim institucijama te medijima morao glumiti velikog "antifašista". I sad neki poput Jadranke Kosor uzimaju te neke stvari koje je izgovorio o HOS-u kao nekakav argument. Pa dobro, onda ćemo se držati i onoga što je Stipe Mesić govorio o Jasenovcu 1992., nema problema.
A i napustili su sjednicu u Hrvatskom Saboru kada se odlučivalo o samostalnosti. SDP I Možemo izvrsni kandidati za budući Goli Otok
Imamo političare koji vode politiku iz 1941. i povjesničare koji žele stvarati povijest
Negiranje Jasenovca pobornika NDH ide ruku pod ruku s ljevičarskim negatorima nasilja u SFRJ i s negatorima pokolja u Srebrenici. Nipošto ne tvrdim da su ustaše, partizani i četnici isto: isti su tek njihovi današnji nasljedovatelji, i to u psihoanalitičkom smislu.
Zgodno je imati NO koji te ništa ne pita, ali to ima i svoje nuspojave
Dobra praksa bi, primjerice, bila da svako zadavanje naloga članova uprave trebaju odobriti Podravkini pravnici. Ili korištenje autoriziranih brokera koji bi upozorili ili čak odbili zaprimiti nalog.
Vrhovni trol u Bijeloj kući shvatio je da se ne može opet kandidirati
Ne, nije on klaun koji, eto, ne zna što stoji u Ustavu. Upravo suprotno, sve je to dio Trumpove strategije kako bi se održao u središtu medijskih rasprava.
Da su samo Nicolier i Crvenkapa poginuli u odori HOS-a, dvostruka konotacija ne bi smjela biti sporna
Pripadnici HOS-a baš i nisu previše marili za značenja simbola koja su oni mogli imati u prethodnom svjetskom ratu
Može li se EU baviti stanovanjem? Može! A mogu li surađivati Možemo i HDZ?
Ni današnje političke okolnosti ne idu u prilog nadi da bi HDZ-ova Vlada i Možemo u Zagrebu mogli odjednom zakopati ratne sjekire i reći nešto na tragu ovoga: ovi s druge strane ipak nisu korumpirana banda/woke postjugoslaveni, nego ljudi s kojima se može surađivati i s kojima ćemo iskreno surađivati na dobrobit svih građana, i naših i njihovih i nekih trećih glasača
Začarani krug problema Roma politika ne rješava, ni u Sloveniji ni u Hrvatskoj
Godinama međimurska lokalna vlast brojnim dopisima upozorava Vladu i ministarstva na kontinuirano narušavanje reda i mira, rafalnu paljbu koja dopire iz romskih naselja, javno pijančevanje, divljačke vožnje.
Trumpov dvojac donio je Bliskom istoku krhki mir koji bi mogla održati korupcija
Steve Witkoff i Jared Kushner ključni su izaslanici američkog predsjednika koji im je dopustio, u odstupanju od diplomatskog protokola, da direktno razgovaraju s čelnim ljudima Hamasa
Pa antifašisti i jesu bili glavni u Domovinskom ratu. Tko su bili Veljko Kadijević, Blagoje Adžić, Andrija Rašeta, Ratko Mladić, Momčilo Perišić, Veselin Šljivančanin i ekipa? Svi su se nazivali antifašistima, na glavama su imali lijepe kape partizanke s crvenimm zvijezdama i svi su se borili protiv povampirenog ustaštva. Tko pronađe razliku razliku između njihove retorike i retorike današnjih SDP-HND-Možemo antifašista, dobije ulicu od Tomaševića.