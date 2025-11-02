Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Revizionisti: Antife žele Domovinski rat 'prepraviti' u partizanski ustanak

02.11.2025. u 10:14

Optužuju već većinu hrvatskog društva za "pravi revizionizam" razdoblja 1941. – 1945. i fašizaciju, a baš oni provode reviziju rata 1991. – 1995. i opet bi dijelili Hrvate

Za lijevu političku scenu u Hrvatskoj masovni izljevi hrvatskog domoljublja, sa svim pripadajućim koreografijama, u 2025. jednako su neprobavljivi kao što je za njihove ideološke očeve 1971. to bilo Hrvatsko proljeće i Maspok. Frustracije političke sekte Možemo! i SDP-a su razumljive, jer oni, za razliku od svojih prethodnika iz komunizma, nisu na vlasti u državi, pa nemaju poluga da kao u vrijeme svemoćnog Centralnog komiteta SK brzo i efikasno presjeku to, kako kažu, nacionalističko divljanje. No, možemovce ipak vode utrenirani aktivisti, eksperti za rušenje vlasti i poretka, pa su brzo uključili svoju mrežu kako bi pod parolom zaustavljanja fašizacije Hrvatske spasili stvar. Pozvali su sve veterane Domovinskog rata da dignu glas protiv lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir. U njihovo ime to su učinili veterani okupljeni u udruge koje politički podržavaju Možemo! i koji tvrde da je povezivanje Domovinskog rata i ustaškog ZDS lažiranje povijesti. Dosta lukavo. Do sada je placet nad hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata uglavnom politički imao HDZ i nešto manje desne političke stranke. Branitelji su uvijek imali svoju upotrebnu vrijednost u hrvatskoj politici.

Domovinski rat Franjo Tuđman domoljublje Hrvatsko proljeće

Komentara 58

KS
karta seksalica
10:24 02.11.2025.

Pa antifašisti i jesu bili glavni u Domovinskom ratu. Tko su bili Veljko Kadijević, Blagoje Adžić, Andrija Rašeta, Ratko Mladić, Momčilo Perišić, Veselin Šljivančanin i ekipa? Svi su se nazivali antifašistima, na glavama su imali lijepe kape partizanke s crvenimm zvijezdama i svi su se borili protiv povampirenog ustaštva. Tko pronađe razliku razliku između njihove retorike i retorike današnjih SDP-HND-Možemo antifašista, dobije ulicu od Tomaševića.

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
10:25 02.11.2025.

Možda je bio jna general i partizan ali je na koncu zamrzio jugokomunizam više no itko i privatno vjerojatno gajio razumijevanje za NDH i ustaški pokret i njegovu emigraciju. Naravno da je zbog srpskog lobija u diplomaciji i međunarodnim institucijama te medijima morao glumiti velikog "antifašista". I sad neki poput Jadranke Kosor uzimaju te neke stvari koje je izgovorio o HOS-u kao nekakav argument. Pa dobro, onda ćemo se držati i onoga što je Stipe Mesić govorio o Jasenovcu 1992., nema problema.

FI
finepahuljice
10:30 02.11.2025.

A i napustili su sjednicu u Hrvatskom Saboru kada se odlučivalo o samostalnosti. SDP I Možemo izvrsni kandidati za budući Goli Otok

