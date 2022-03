'Za sporu reakciju nisu krivi ni Mađari ni Hrvati. Ovo je neobjašnjivi veliki propust NATO-a'

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak prokomentirao je pad letjelice koja se sinoć u 22.57 sati srušila iznad Zagreba u blizini Jaruna.

Najprije je rekao kako naše službe sada rade sve što mogu kako bi prikupile potrebne dokaze i materijale i potom mogle provesti detaljnu istragu, ali je i istaknuo kako se to ne treba istraživati samo kod nas nego se istraga treba provesti i u zapovjednom centru NATO-a u Torrejonu koji obavlja kontrolu i zaštitu zračnog prostora iznad članica NATO-a.

– Letjelica je poletjela iz ratom zahvaćenog područja Ukrajine i prvo krenula u Rumunjsku. Po protokolu treba je pratiti još dok je iznad Ukrajine, pogotovo jer se kreće prema članici NATO-a brzinom borbenog aviona. Zapovjedni centar NATO-a treba odmah alarmirati Rumunje i reći im što da rade. U teoriji vi tu letjelicu vidite odmah nakon polijetanja, nenajavljenu letjelicu koja nema svoj transponder – govori Selak.

Onog trenutka kad je uočeno da neidentificirana letjelica leti prema području NATO-a morao bi se aktivirati sustav protuzračne obrane NATINADS (NATO Integrated Air Defence System).

– Treba proći neko vrijeme prije nego što se sustav aktivira, ovisno koje zrakoplove i protuzračne sustave obrane zemlja ima, to može trajati do maksimalno 15 ili 20 minuta. Ali on ovako prolijeće cijeli teritorij zemlje, a da nije nitko reagirao. Ako zapovjedništvo NATO-a iz već nekog neobjašnjivog razloga nije stiglo dati dozvolu za aktiviranje sustava u Rumunjskoj, trebali su odmah aktivirati Mađare. Pa ako je ta letjelica išla oko 700 kilometara na sat i došla je iz područja Ukrajine, njoj je trebalo najmanje sat i 15 minuta da stigne ovdje do nas, to je stravično puno vremena – kazuje Selak.

VIDEO U Zagrebu pao izviđački dron iz Ukrajine? Stručnjak: Činjenica da je tako daleko zbunjuje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objašnjava i kako u ovom slučaju nisu krivi niti Rumunjska, niti Mađarska ili Hrvatska što nisu reagirali na vrijeme. Svi sustavi su imali i previše vremena da se aktiviraju, ali ne aktivira ga svaka zemlja na svoju ruku, nego dozvolu za aktiviranje sustava izdaje zapovjedništvo NATO-a.

- Bila bi ludnica da svatko diže svoje sustave protuzračne obrane jer bi onda nastao opći kaos, pa zato NATO zemlje i imaju jedinstveni zračni prostor, u tom smislu ne postoji ona da je zračni prostor iznad tvoje zemlje samo tvoj. Da, on je tvoj, ali je i NATO-ov. Ne može sad netko na Sljemenu tko vidi da se nešto na radaru događa aktivirati sustave protuzračne obrane. On najprije obavještava svoje zapovjedništvo u Hrvatskoj koje zatim kontaktira zapovjedništvo južnog krila NATO-a u zrakoplovnoj vojnoj bazi u Torrejonu. Svu radarsku sliku koju vi imate u svom zapovjedništvu vide i u NATO zapovjedništvu jer se ta slika s naših monitora prenosi na njihove u realnom vremenu – opisuje Selak.

Podsjeća i kako je Hrvatska 2019. godine potpisala sporazum s Mađarima o zajedničkom djelovanju upravo u slučaju ovakvih događaja. Cilj sporazuma je da mađarski avioni mogu ući u naš zračni prostor i naši u njihov.

- Sad slijedi istraga, a ja pretpostavljam kako će NATO čiji je ovo veliki propust dati neko priopćenje u kojem će reći kako su oni to sve pratili, da bi reagirali da je bilo potrebe, i da operu sebe i svoje postupke reći kako su smatrali da je kod njih sve u redu i da su smatrali kako nema nikakve opasnosti. Na njihovu žalost taj dron nije pao u Lonjsko polje pa da mogu kazati da su ga oni srušili, jer bi da je pao u nekom nenaseljenom području sigurno rekli da su ga oni pratili i zatim sami oborili. Na žalost baš je pao kad je ostao bez goriva i još k tome na glavni grad tvoje članice – oštar je naš bivši vojni pilot. Kaže kako ne se istragom mora utvrditi je li se ovo dogodilo zbog zakazivanja sustava ili ljudskog faktora, moguće je i jedno i drugo.

- Sve u svemu to je propust koji je meni neobjašnjiv. Ne možeš ne pratiti, i ne gledati, rat je na istočnim granicama NATO-a. Pa znamo da iznad Poljske, Mađarske i Slovačke non-stop u zraku lete NATO izviđački i špijunski zrakoplovi koji prate ili bi trebali pratiti sve. Pa ne možeš onda propustiti neki cilj koji leti brzinom lovačkog aviona. Ako se ispostavi da je u pitanju ljudski faktor treba odmah smijeniti tog tko je bio na dužnosti i postaviti nekog drugog na njegovo mjesto. To je najmanje što bi se trebalo učiniti – zaključuje Ivan Selak.

VIDEO Vijeće za nacionalnu sigurnost: Letjelica je iz Mađarske stigla brzinom od 700 km/h na visini od 1300 m