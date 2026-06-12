Bujas iz UGP-a: Moguće je da izađemo na ulice uvede li Vlada nove namete!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a jedan od osnivača i član Nadzornog odbora Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas kaže da Vlada nije pripremila antiinflacijski već program novih nameta protiv kojeg će se boriti jer će doći do povećanje nameta paušalnim obrtnicima do 82%, malim iznajmljivačima do 50%, plus neizvjestan plan oporezivanja ekstraprofita. Smatra da to nisu prilagodbe inflaciji, nego drastična povećanja koja pogađaju najranjivije poduzetnike — one koji jedva preživljavaju na tržištu.

Ovo nije moja osobna bitka, ali ovo je bitka UGP a i svakog poduzetnika i svakog čovjeka, rekao bih, prvenstveno u privatnom sektoru, ali u dijelu, onom produktivnom dijelu javnog sektora, da se stane na kraj toj nezasitnoj državi u stalnom nametanju novih poreza i regula, da nas se pusti da udišemo zrak i da neki vrag radimo i zaradimo. Vraćam se na onu tezu - što nas više pustite da radimo, da zaradimo, da dišemo, bit će puniji proračun. Vi s vaše strane se morate u koštac uhvatiti s vašim problemima, neefikasnim pravosuđem, neefikasnom birokracijom, skupom državom. Smanjite namete, smanjite birokraciju, digitalizirajte te sustave! I nek pravosuđe napokon funkcionira, a ne da se čeka neko rješenje pet deset godina kad pet firmi propadne u međuvremenu. To je vaš posao. Pogledajte se u ogledalo, pa onda sudite nama svima ostalima.

Umjesto tih do 120 milijuna eura koje država očekuje od ovoga, kaže Bujas, mogla bi uštedjeti preko milijardu eura godišnje samo otpuštanjem 10–15 tisuća neproduktivnih birokrata. Dodaje da javni sektor dijeli na produktivni (vatrogastvo, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe) i neproduktivni (birokracija) te da kritika ide isključivo njima. Ističe da su dosada skupili 40.000 potpisa u peticiji i da su Vladi predali jasne prijedloge: nema dizanja nameta, a ako nešto raste, mora se nešto drugo proporcionalno smanjiti. Loptica je, dodaje, sada na strani Vlade — čekaju konkretan odgovor u fazi savjetovanja, prije nego zakon uđe u saborsku proceduru.

Prvo, trebali smo razgovarati prije nego što se uopće izašlo u javnost s tim paketom antiinflacijskim, ali do toga nije došlo. Mi smo skupili skoro četrdeset tisuća potpisa. Nastavljamo i dalje. Ta će brojka biti daleko veća. A što se bude bližilo vrijeme dolaska tog zakona u saborsku proceduru siguran sam da će brojka poprilično narasti. Mi ne odbacujemo mogućnost da svi ti ljudi izađu na ulice, ne samo u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Ne odbacujemo mogućnost da napravimo sve što je potrebno da ne dođe do ovakvog tipa rješenja koje smatramo doista napadom na mikro i male poduzetnike. Na one koji su najslabiji. Isto tako, što se tiče ekstraprofita, smatram da je to napad na one koji su uspješni i da društvo kroz ovakve mjere pokazuje - vi koji ste mali ćete plaćati više, a vi koji ste uspješni, vas treba spustiti na zemlju. E, pa gospodo, ne pristajemo na to!

Bujas priznaje da su i poduzetnici odgovorni za inflaciju – ali prisilno, jer im rastu troškovi pa moraju dizati cijene. Termin o inflaciji pohlepe, za što je premijer Plenković u više navrata optužio poduzetnike, Bujas doživljava kao PR potez Vlade i kategorički odbacuje takvu interpretaciju. Kaže, poduzetnici dižu cijene jer im rastu svi inputi, ne iz pohlepe. Vjeruje u dogovor s Vladom, prije svega s ministrom Tomislavom Ćorićem za kojeg je u doba korone, kada je bio ministar gospodarstva, rekao da bi od njega bolji ministar bila njegova pokojna baba.

Svašta je on rekao za mene i ja za njega, ali to je dio nekakve javne sfere i to je dio kad su naši poslovi doista bili zatvoreni, nismo bili nigdje. Bilo je rečeno, javni sektor će preživjeti, a privatni neka se snađe. Ja sam imao i sastanak s njim u ministarstvu gospodarstva, taj čovjek je počeo smanjivati parafiskalne namete,a čovjek koji je došao poslije njega, Filipović, je to prestao. Dakle, ja sam vidio da on ima afinitet za određene promjene. Siguran sam da ga je ovo dočekalo gdje on kao operativac to mora odraditi. A kažem, čovjek dolazi iz poduzetničkog miljea i nadam se da će shvatiti da ovo što mi govorimo je zapravo u interesu države. Ne dizati poreze, naći jedan balans u smanjivanju poreza ili, ako dolazi do nekog manjeg dizanja, da se na drugoj strani isto tako to reflektira kroz smanjivanje određenih davanja. Ne dirati najmanje i najugroženije, kao što su paušalni obrtnici ili mali iznajmljivači, kojima je to doslovno jedino što imaju. Ne dirati njih i pronaći neki drugi modalitet. Dajmo mu sad i vrijeme i šansu.

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