Ukrajinski guverner: Rusi su ušli u ključan grad, ukrajinske snage možda će se morati povući

Danas je 94. dan ruske invazije na Ukrajinu. Podsjetimo što se dogodilo do sada: u granatiranju Harkiva poginulo je devet osoba, uključujući i petomjesečnu bebu. Mrtvih civila ima i u Donjecku te u južnoj regiji Mikolajev, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je situacija u istočnoj Ukrajini još gora nego što ljudi misle. Predsjednik Volodimir Zelenski u kratkom video obraćanju u petak rekao je da je situacija u Donbasu “vrlo teška”. Obećao kako će Donbas ponovno postati ukrajinski.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

07:15 Ukrajinske snage možda će se morati povući iz posljednjeg uporišta u Luhansku kako bi izbjegle zarobljavanje, tvrdi guverner te istočne ukrajinske regije Serhij Haidai.

Haidai je objavio da su ruske snage ušle u Severodonjeck, ključan grad u Luhansku te najveći grad u regiji Donbas koji je još uvijek pod kontrolom ukrajinskih snaga. Oko 90% građevina u Luhansku je oštećeno, rekao je Haidai, pa dodao: "Rusi neće moći zauzeti Luhansk u narednim dana, što su analitičari predviđali".

"Imamo snage i resursa da se obranimo, No, moguće je da ćemo se morati povući iz nekih dijelova kako ne bismo bili opkoljeni", naveo je Haidai.

Osvoje li ruske snage Severodonjeck, to će značiti da kontroliraju cijeli Luhansk.

07:10 Ukrajinski nuklearni inspektorat optužio je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) za podlijeganje ruskoj propagandi te zatražio podršku zahtjevu Kijeva za izbacivanjem ruskih snaga iz najveće ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje.

Pvi čovjek inspektorata Oleg Korikov kritizirao je generalnog direktora IAEA-e Ragaela Grossija koji je ranije ovoga tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu izjavio kako su u Zaporižji pronađene velike zalihe plutonija i obogaćenog urana koji bi se mogli iskoristiti za izradu nuklearnog oružja.

"Vrlo je tužno kada najviši dužnosnik IAEA-e objavljuje debele laži ruske propagande", kazao je Korikov koji se potužio i kako IAEA nije reagirala na ukrajinske zahtjeve da se učini više kako bi se suzbio ruski nuklearni terorizam.

Neposredno uoči invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako se Ukrajina koristi znanjem iz sovjetskog doba kako bi izradila vlastito nuklearno oružje.

07:04 Predsjednik Volodimir Zelenski u kratkom video obraćanju rekao je da je situacija u Donbasu “vrlo teška”. Tvrdi da su ruske snage koncentrirane u obalnom području Ukrajine i koriste "maksimalne topničke" pričuve.

- Štitimo našu zemlju na način na koji to dopuštaju naši trenutni obrambeni resursi - rekao je te dodao kako sve čini da ih ojača.

Ukrajinski predsjednik je u svom govoru obećao kako će Donbas ponovno postati ukrajinski. Trenutnu situaciju u Donbasu nazvao je vrlo teškom s obzirom na to da ruske snage nastavljaju s napretkom u toj regiji.

- Moramo povećati obranu, ojačati otpor i Donbas će opet biti ukrajinski - rekao je Zelenski.

President Zelensky says “the situation in Donbas, as expected, is very difficult. The occupiers are trying to achieve by day 100 of the war the goals they hoped to achieve in the first days after Feb 24. So they’ve concentrated in the Donbas maximum artillery, maximum reserves.” pic.twitter.com/XV0WaP4xr8