Ukrajina objavila strašne podatke o broju poginule i ozlijeđene djece u ratu; Borbe za Severodonjeck se nastavljaju

Danas je 95. dan ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u svojem obraćanju u subotu da je vrijeme do oslobođenja Ukrajine "sve bliže" te da je samo pitanje vremena kada će vratiti sve što su Rusi osvojili, prenosi CNN.

U subotu je napadnut i Mikolajiv, gdje je pogođeno stambeno područje nedaleko vrtića te je ubijena jedna osoba, a sedam ih je ranjeno.

Ključne informacije:

Ukrajinski ministar objavio da je Ukrajina dobila američki proizvedene samohodne haubice M109

Ukrajinski guverner rekao je da su ruske snage ušle u Severodonjeck, gdje se borbe nastavljaju i danas

Objavljene su nove satelitske snimke koje pokazuju napredak ruskih trupa

Tijek događaja:

08:59 Ukrajinska vlada objavila je priopćenje kako je u ruskoj invaziji do sada ozlijeđeno ili ubijeno više od 682 djece. 242 poginula, a 440 je ranjeno, a brojke nisu konačne jer je teško potvrditi izvješća na mjestima aktivnih borbi. Najviše ih je bilo u Donjecku (153), Kijevu (116) i Harkovu (108).

08:48 Ukrajinske oružane snage optužile su ruske vlasti u Krimu da naređuju bolnicama da odbijaju civilne pacijente kako bi oslobodili krevete za ruske vojnike. U izjavi na Facebooku, Oružane snage Ukrajine pišu da se intenzivno skuplja krv donatora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odbacio je ideju da silom pokuša vratiti zemlju koju je izgubila 2014. aneksijom Krima koji je postao ruski.

"Ne vjerujem da možemo vratiti naš teritorij vojnim djelovanjem. Ako krenemo tim putem, izgubit ćemo stotine tisuće ljudi", rekao je.

07:12 Borbe za istočni ukrajinski grad Severodonjeck se nastavljaju, a ruske snage provode napade, priopćio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

"Uz korištenje topništva, ruske snage izvele su jurišne operacije na području grada Severodonjecka", navodi se u priopćenju Glavnog stožera na svojoj Facebook stranici. "Borbe se nastavljaju", dodaju. "Prijetnja udara s bjeloruskog područja na ukrajinske infrastrukturne objekte i dalje ostaje mogućnost", zaključuju.

07:08 Zamjenik čelnika ruske administracije u okupiranoj regiji Herson izjavio je u nedjelju da se referendum o službenom pridruživanju Rusiji neće održati sve dok ne prestanu borbe u toj regiji, kao i u obližnjim regijama Odese i Mikolajiva, prenosi CNN.

VIDEO Preživjeli iz ukrajinskog gradića nakon granatiranja: 'Molila sam Boga da me poštedi!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zamjenik načelnika hersonske vojne civilne uprave Kiril Stremousov rekao je Reutersu da trenutno "nema razgovora o referendumu".

"Kasnije ćemo objaviti kada će se održati neka vrsta glasanja ili plebiscita, ali to neće biti danas, a neće biti ni sutra jer naš prvi zadatak je uspostaviti red i organizirati sustav uprave u toj regiji", dodaje Stremousov.

Ukrajinski dužnosnici ranije su upozorili da ruske snage i rusko postavljeni čelnici spremaju lažni referendum koji bi bio sličan onome za stvaranjem separatističkih republika u Donbasu 2014. godine.

Regija na jugu Ukrajine pod ruskom je kontrolom od početka invazije krajem veljače.

Stremousov je ranije kazao da će proruske vlasti u Hersonu tražiti rusku vojnu bazu u regiji, dodavši da ruska administracija nastavlja s planovima za uspostavom novog "bankarskog sustava" koji će biti "potpuno integriran" u ruski sustav.

07:04 Ukrajinski predsjednik Zelenski održao je svoje noćno obraćanje u noći sa subote na nedjelju i rekao da su "ključna područja borbe" između ostalih Severodonjeck, Lisičansk, Bakhmut i Popasna.

“Svakodnevno radimo na jačanju naše obrane. To je prije svega opskrba oružjem. Svakim danom približavamo vrijeme kada će naša vojska tehnološki i vatrom moći nadmašiti okupatore. Naravno, puno ovisi o partnerima, o njihovoj spremnosti da Ukrajini pruže sve što je potrebno za obranu slobode. I očekujem dobre vijesti o tome već sljedeći tjedan", rekao je Zelenski.

Rekao je da je u subotu došlo do granatiranja grada Mikolajiva, pri čemu je jedna osoba ubijena, a sedam ranjeno.

“Granate su pogodile stambeno naselje, dvadesetak metara od vrtića – to su neprijatelji koje je izabrala Ruska Federacija. Iznova i iznova ću podsjećati svijet da Rusija konačno mora biti službeno priznata kao teroristička država, država - sponzor terorizma. To je jednostavno istina. Ovo je pošteno i odražava svakodnevnu stvarnost koju su okupatori stvorili u Ukrajini i koju su željni daljeg ulaska u Europu. I to mora biti zakonski potvrđeno", kazao je.