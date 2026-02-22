Naši Portali
PROTUVLADINE DEMONSTRACIJE

Iranski studenti prosvjeduju drugi dan zaredom: Pokušali ih ozlijediti bacanjem kamenja?

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
22.02.2026.
u 20:53

Novi prosvjedi slijede protuvladine demonstracije prošli mjesec u kojima su ubijene tisuće ljudi u najdramatičnijim nemirima od iranske Islamske revolucije 1979. godine

Studenti su održali prosvjede koji su doveli do nemira na nekoliko iranskih sveučilišta drugi dan zaredom u nedjelju, prema lokalnim novinskim agencijama i objavama na društvenim mrežama, dok se Iran suočava s gomilanjem američke vojske i pokušajem dogovora nuklearnog sporazuma s Washingtonom.

Novi prosvjedi slijede protuvladine demonstracije prošli mjesec u kojima su ubijene tisuće ljudi u najdramatičnijim nemirima od iranske Islamske revolucije 1979. godine. Iranska državna televizija prikazala je video snimke pojedinaca za koje tvrdi da se "pretvaraju da su studenti", kako napadaju provladine studente u Teheranu koji su sudjelovali u demonstracijama kojima je cilj bila osuda siječanjskih nemira, a ti pojedinci navodno su ozlijedili studente bacanjem kamenja.

Prosvjedi su se održali na sveučilištima u Mašadu na sjeveroistoku zemlje, prema videima koje je objavila američka skupina za zaštitu ljudskih prava HRANA, koja je rekla da je intervencija sigurnosnih snaga u prosvjedima uzrokovala ozljede. U subotu je objavljen video koji navodno prikazuje prosvjednike na teheranskom Tehnološkom sveučilištu Šarif kako osuđuju vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao "ubilačkog vođu", pozivajući Rezu Pahlavija, sina svrgnutog iranskog šaha koji živi u egzilu, da postane novi monarh. Nedavni prosvjedi, koji su započeli u prosincu zbog gospodarskih tegoba te su brzo prerasli u političke, ugušeni su najnasilnije od Islamske revolucije 1979. godine.
Ključne riječi
demonstracije studenti prosvjedi Iran

