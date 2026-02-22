Naši Portali
'TRAJALO JE DESETAK SEKUNDI'

U Maleziji zabilježen novi potres: 'Podrhtavali su ormari i vrata, a ja sam na 14.katu zgrade'

EMSC
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.02.2026.
u 18:23

Potres je zabilježen 97 kilometara sjeverno od Kota Kinabalua, i 62 kilometra jugozapadno od Kudata

U Maleziji je u nedjelju u 23.57 sati po lokalnom vremenu (16.57 sati) zabilježen potres magnitude 7.1 po Richteru, a podrhtavanje se posebno osjetilo u Sabahu. Potres je zabilježen 97 kilometara sjeverno od Kota Kinabalua, i 62 kilometra jugozapadno od Kudata, bilježi EMSC.

U komentarima su ljudi potvrdili da su osjetili podrhtavanje. 'Moje su zavjese drhtale. Nalazim se na 14. katu', stoji u jednom od komentara. Drugi dodaju da su im se tresli ormari i vrata, ali da su osjetili samo 'vrlo blago podrhtavanje'. Javili su se i ljudi iz Singapura, Filipina i Tajlanda, koji komentiraju da su osjetili 'blago podrhtavanje koje je trajalo desetak sekundi. 
podrhtavanje Richter Malezija potres

AN
anichurmuham
19:31 22.02.2026.

