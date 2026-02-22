U Maleziji zabilježen novi potres: 'Podrhtavali su ormari i vrata, a ja sam na 14.katu zgrade'

U Maleziji je u nedjelju u 23.57 sati po lokalnom vremenu (16.57 sati) zabilježen potres magnitude 7.1 po Richteru, a podrhtavanje se posebno osjetilo u Sabahu. Potres je zabilježen 97 kilometara sjeverno od Kota Kinabalua, i 62 kilometra jugozapadno od Kudata, bilježi EMSC.
U komentarima su ljudi potvrdili da su osjetili podrhtavanje. 'Moje su zavjese drhtale. Nalazim se na 14. katu', stoji u jednom od komentara. Drugi dodaju da su im se tresli ormari i vrata, ali da su osjetili samo 'vrlo blago podrhtavanje'. Javili su se i ljudi iz Singapura, Filipina i Tajlanda, koji komentiraju da su osjetili 'blago podrhtavanje koje je trajalo desetak sekundi.FOTO Brojni transparenti i žena ubučena u kokoš: Pogledajte kako izgleda prosvjed protiv mega farmi kod Siska
