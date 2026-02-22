Tko je El Mencho, ubijeni šef narkokartela: Bio je ekstremno brutalan, Amerika je nudila 15 milijuna dolara za njegovu glavu

Svjetski mediji javljaju kako je u Meksiku ubijen jedan od najtraženijih kriminalaca i narkobosova na svijetu - Nemesio Oseguera Cervantes, poznat pod nadimkom El Mencho. Odmah nakon što se Meksikom proširila vijest o njegovoj smrti izbili su incidenti u više meksičkih saveznih država. Stižu informacije o prometnim blokadama i zapaljenim vozilima. Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je svoje državljanje koji su trenutno u Meksiku da ostanu u zatvorenom i na sigurnom području u strahu zbog moguće odmazde.

Likvidacija jednog od najutjecajnijih narkobosova izazvala je kaos na prometnicama, uključujući višesatne blokade cesta i zapaljena vozila u Jalisku, ali i u drugim saveznim državama. Riječ je o taktici koju karteli često koriste kako bi otežali ili usporili sigurnosne i vojne operacije. Snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju guste stupove dima iznad popularnog turističkog odredišta Puerto Vallarte, dok druge prikazuju putnike koji u strahu bježe kroz zračnu luku u glavnom gradu te savezne države.

Tremendo lo que está pasando en Puerto Vallarta. Totalmente tomada por narcos Jalisco.

Ídem en Guadalajara. Hay complicaciones en aeropuertos.





Zbog pogoršane sigurnosne situacije, aviokompanija Air Canada u nedjelju poslijepodne objavila je da privremeno obustavlja letove prema Puerto Vallarti te je putnicima preporučila da ne dolaze u zračnu luku dok traje izvanredno stanje.

Oseguera Cervantes bio je jedan od najmoćnijih i najtraženijih narkobosova u Meksiku. Smatra se osnivačem i vođom Jalisco New Generation Cartela (CJNG), jednog od najnasilnijih i najutjecajnijih narkokartela u zemlji. Rođen je 1966. godine u ruralnom području savezne države Jalisco. Prije nego što je postao vođa kartela, El Mencho je navodno boravio u Sjedinjene Američke Državama, gdje je bio uključen u kriminalne aktivnosti povezane s drogom, zbog čega je i deportiran u Meksiko. Nakon povratka, postupno se probio unutar kriminalnog podzemlja te je oko 2010. godine preuzeo vodstvo CJNG-a.

Pod njegovim vodstvom, CJNG se brzo proširio iz savezne države Jalisco na gotovo cijeli Meksiko, baveći se trgovinom drogom, iznudama, otmicama i oružanim sukobima s rivalskim kartelima i državnim snagama. El Mencho je bio poznat po ekstremnoj brutalnosti i otvorenom suprotstavljanju vlastima, uključujući napade na policiju i vojsku.

I've just been informed that Mexican security forces have killed "El Mencho," one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que…

Zbog svoje uloge u međunarodnoj trgovini drogom i nasilja koje je povezano s njegovim kartelom, bio je na vrhu liste najtraženijih kriminalaca. Američke vlasti nudile su višemilijunsku nagradu za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. El Mencho je postao simbol eskalacije nasilja povezanog s narkokartelima u Meksiku i jedan od najpoznatijih likova suvremenog narko-kriminala u Latinskoj Americi.

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a nudilo je nagradu do čak 15 milijuna američkih dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja i/ili osuđujuće presude za El Mencha. Njegov kartel CJNG osnovan je 2009. godine i izrastao je u jedan od najnasilnijih narkokartela u Meksiku. Procjenjuje se da ima najveće kapacitete za krijumčarenje kokaina, heroina i metamfetamina u zemlji, a posljednjih godina uključuje i krijumčarenje fentanila u Sjedinjene Američke Države.

Pod vodstvom Oseguere Cervantesa, CJNG je odgovoran za brojna ubojstva pripadnika suparničkih kriminalnih skupina te meksičkih policijskih i sigurnosnih snaga. U novije vrijeme, operativci CJNG-a, navodno po nalogu Oseguere Cervantesa, bili su uključeni u pokušaje atentata na meksičke državne dužnosnike.

#PressRelease from Mexico’s Secretariat of National Defense on the Mexican operation resulting in the death of "El Mencho":





Od 2017. godine Oseguera Cervantes je više puta optužen pred američkim sudovima. Posljednja proširena optužnica, bila je podignuta u travnju 2022., a teretila je Oseguera Cervantesa za zavjeru i distribuciju kontroliranih supstanci (metamfetamina, kokaina i fentanila) u svrhu nezakonitog uvoza u Sjedinjene Američke Države te za uporabu vatrenog oružja tijekom i u vezi s kaznenim djelima trgovine drogom. Oseguera Cervantes također je bio optužen prema Zakonu o narkobosovima (Drug Kingpin Statute) zbog vođenja trajne kriminalne organizacije.