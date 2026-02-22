VIDEO Milorad Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik odlučio je javnosti pokazati kako radi čučnjeve. Objavio je snimku na kojoj se pohvalio svojom kondicijom i snagom.

Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026

Objavljena je na X-u, a na njoj Dodik radi čučnjeve uz opis 'Nikad u boljoj formi'. I prije je pokazivao svoje vježbe u teretani, između ostalog, i kako radi trbušnjake u parku, te kako vježba u odijelu.