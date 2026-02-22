Naši Portali
OBJAVIO SNIMKU

VIDEO Milorad Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.02.2026.
u 16:53

Dodik je objavio snimku na kojoj se odlučio pohvaliti svojom kondicijom i snagom

Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik odlučio je javnosti pokazati kako radi čučnjeve. Objavio je snimku na kojoj se pohvalio svojom kondicijom i snagom.

Objavljena je na X-u, a na njoj Dodik radi čučnjeve uz opis 'Nikad u boljoj formi'. I prije je pokazivao svoje vježbe u teretani, između ostalog, i kako radi trbušnjake u parku, te kako vježba u odijelu. 
FOTO Ovo je oružje kojim je napadač htio upasti u Trumpov Mar-a-lago
Ključne riječi
čučnjevi SNSD Republika Srpska Milorad Dodik

Komentara 3

KO
Kobilak2
17:58 22.02.2026.

Belosvetski seljo. Kad ga se srbi dohvate završit će na vješalima

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:58 22.02.2026.

Ma izuzetno važno za civilizaciju, baš vam hvala.

RA
ramwellvf86
16:56 22.02.2026.

Čini se da već imate pristup!