VIDEO Milorad Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik odlučio je javnosti pokazati kako radi čučnjeve. Objavio je snimku na kojoj se pohvalio svojom kondicijom i snagom.
Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026
Objavljena je na X-u, a na njoj Dodik radi čučnjeve uz opis 'Nikad u boljoj formi'. I prije je pokazivao svoje vježbe u teretani, između ostalog, i kako radi trbušnjake u parku, te kako vježba u odijelu.FOTO Ovo je oružje kojim je napadač htio upasti u Trumpov Mar-a-lago
Belosvetski seljo. Kad ga se srbi dohvate završit će na vješalima