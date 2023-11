Ukrajinci kažu da su oborili svjetski rekord: Snajperist pogodio ruskog vojnika udaljenog 3800 metara?

Ukrajinci tvrde kako je njihov snajperist postavio svjetski rekord pogodivši ruskog vojnika s udaljenosti od 3800 metara. Neimenovani vojnik koji služi u ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU) navodno je uspio oboriti prethodni rekord kanadskog snajperista koji je 2017. godine ubio borca Islamske države s udaljenosti od 3540 metara.

- Naši snajperisti ponovno ispisuju pravila globalnog snajperskog djelovanja, pokazujući neusporedive sposobnosti učinkovitog djelovanja na nevjerojatnim udaljenostima - poručili su iz SBU-a, piše Daily Mail.

An Ukrainian sniper set a new world record. With his sniper rifle “Horizon’s Lord”, which is chambered in 12.7x114HL, he accurately hit on a distance of 3,800m the Russian at the right side.



Absolutely amazing shot! I can only bow.



Source: https://t.co/bSGzoPEK95#Ukraine pic.twitter.com/eHvUXsqt31