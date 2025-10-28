Ukrajinac uhićen kod Metkovića zbog sumnje da je krijumčario Ruse

Da kriminal ne poznaje granice ni nacije, pa čak ni ratove među nacijama svjedoči primjer o kojem je izvijestila PU dubrovačko-neretvanska. Priopćili su, naime, da su na području Metkovića spriječili krijumčarenje ljudima. No vijest se krije unutar te vijesti jer je za krijumčarenje osumnjičen državljanin Ukrajine, a krijumčario je državljane Rusije.

Kako je priopćila policija, sve je počelo kada su 25. listopada policajci prilikom kontrole granice zaustavili vozilo splitskih oznaka koje im je bilo sumnjivo. Vozilom je upravljao 48-godišnji državljanin Ukrajine, a u vozilu je bilo nekoliko državljana Rusije. Utvrđeno je da ih je Ukrajinac za novčanu naknadu prevozio do dogovorenog odredišta u zapadnoj Europi. Nakon što je uhićen on je ispitan te mu slijedi dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku zbog krijumčarenja ljudi iz koristoljublja.

U policiji kažu i da je prema stranim državljanima proveden postupak sukladno odredbama Zakona o strancima. Drugim riječima, najvjerojatnije im je dan rok u kojem moraju napustiti Hrvatsku.