HTIO IH JE PREVESTI U ITALIJU

Ukrajinac (53) uhićen u Istri: Krijumčario migrante iz Turske pa završio u zatvoru

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
20.08.2025.
u 23:29

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja,  53-godišnjak je predan u pritvorsku  jedinicu Policijske uprave istarske. Prema državljanima Turske postupalo se prema Zakonu o strancima i Zakonu o međunarodnoj  i privremenoj zaštiti.

Istarska policija je podignula kaznenu prijavu protiv 53-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog krijumčarenja turskih državljana te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, priopćeno je u srijedu navečer iz PU. Kriminalističkom istragom koju su proveli službenici Policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, nad 53-godišnjim ukrajinskim državljaninom, "utvrđeno je da je počinio kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije  ili potpisnici Šengenskog sporazuma", dodaje se.

Policija je jučer, 19. kolovoza, zaustavila osobni automobil, ukrajinskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 53-godišnjak. Utvrđeno je da se u vozilu nalaze turski državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a vozač ih je namjeravao nezakonito prevesti u Italiju za novčanu naknadu, naveli su iz istarske PU.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja,  53-godišnjak je predan u pritvorsku  jedinicu Policijske uprave istarske. Prema državljanima Turske postupalo se prema Zakonu o strancima i Zakonu o međunarodnoj  i privremenoj zaštiti.
Ključne riječi
migranti krijumčarenje policija Istra

