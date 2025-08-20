Naši Portali
SVE SE ODVILO U NEKOLIKO SEKUNDI

Detalji filmske krađe na Viru: Polaznici prvo nisu ni shvatili što se događa. 'Netko je dobro znao posao'

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
20.08.2025.
u 20:17

Stanovnici otoka skeptični su prema cijeloj priči jer je zaštitarsko vozilo bilo neblindirano i ostavljeno bez nadzora. - Sve je izgledalo kao film, nitko se nije uzbuđivao, dok ipak nekom nije sinulo da ne može nepoznata osoba ulaziti u tuđi automobil - kažu Virani.

Na Viru se u utorak odigrala filmska krađa, a meta je bila poslovnica Pošte u kojoj se čuva najveća količina gotovine jer na otoku nema banaka. Nepoznati počinitelji iskoristili su trenutak kada su dvojica zaštitara ušla u poslovnicu, ostavivši vozilo s novcem ispred. - Došli su, parkirali, to je bio osobni automobil, a pisalo je na njemu Sokol Marić. Dvojica zaštitara su skupa ušli u poslovnicu. Vozilo ostaje ispred Pošte i nakon nekoliko sekundi iza njega se parkira sivi Mercedes stranih registracija - prepričava svjedokinja pljačke za 24sata.

Iz Mercedesa su izašla dvojica muškaraca, otvorila zaštitarski automobil i počela prebacivati pakete s novcem. Prolaznici u početku nisu shvatili što se događa dok jedna žena nije povikala: "Pljačka, pljačka". Svojim vozilom blokirala je bijeg u rikverc. - Nastaje gužva, pljačkaši shvaćaju da nemaju izlaza, sjedaju u automobil i daju gas te udaraju u štand pun lubenica. Da mi je netko rekao da se ovo događa na Viru, ne bih vjerovala - rekla je prodavačica koju je kolegica spasila u zadnji tren. Lubenice su se rasprsnule po cesti, a lopovi su uspjeli pobjeći.

Svjedoci kažu da se sve odvilo u nekoliko sekundi, a neslužbeno se spominje da je nestalo oko dva milijuna eura. Policija je odmah angažirala helikopter jer se Vir smatra labirintom ulica koje poznaju samo domaći. Unatoč potrazi, novac ni počinitelji zasad nisu pronađeni. - Mene je zvao djed, koji mi je rekao da su opljačkali supermarket, ali se na kraju ispostavilo da to nije istina - kaže jedna Viranka koja je i dalje u šoku, prenosi 24sata.

Kako počinitelji nisu koristili oružje, pravno se ne radi o pljački nego o krađi, što nosi blažu kaznu. Zadarska policija objavila je kratko priopćenje: "Jučer, 19. kolovoza oko 14.20 sati u Viru, nepoznati počinitelji su na parkiralištu provalili u osobni automobil u vlasništvu zaštitarske tvrtke, odakle su otuđili novac. U tijeku su kriminalističko istraživanje i intenzivna potraga za počiniteljima."

Stanovnici otoka skeptični su prema cijeloj priči jer je zaštitarsko vozilo bilo neblindirano i ostavljeno bez nadzora. - Sve je izgledalo kao film, nitko se nije uzbuđivao, dok ipak nekom nije sinulo da ne može nepoznata osoba ulaziti u tuđi automobil. Netko je dobro znao posao, sumnju nam podgrijava i detalj da je Vir primjer urbanističkog kaosa u kojemu se lako izgubiti ako poznajete teren, a oni su se očito dobro znali kretati. Čak ni navigacije ovdje nisu pouzdane - kažu Virani, koji ne pamte ovakvu krađu.

Ključne riječi
Vir pošta pljačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar patkovic
patkovic
20:46 20.08.2025.

možda su male plaće zaštitrima

