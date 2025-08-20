Eugen izvukao vozača iz auta sekundu prije eksplozije: 'Nisam ni trenutka razmišljao da to ne napravim'

U zagrebačkom Španskom u utorak navečer došlo je do teške nesreće kada je automobil sletio s ceste, udario u drvo i zapalio se. Samo zahvaljujući 26-godišnjem Eugenu Liksi vozač je izvučen prije nego što je vozilo eksplodiralo.

- Sve se dogodilo jako brzo. Kao u Tarantinovom filmu. Cap cap i eksplodirao je auto - ispričao je Eugen, koji je hrabro potrčao prema plamenu. - Sjedili smo na klupici, društvo i ja… Gledali smo kako auto sa Zagrebačke juri prema nama. Prvo je udario u bankinu, pa u stablo. Počeo je gorjeti, dijelovi automobila bili su posvuda. Nešto u meni mi je reklo da se zaletim i da mu pomognem… Taj tren kada sam ga izvukao dogodila se eksplozija. Bila je užasno glasna, a meni je bilo samo važno da sam ga spasio - rekao je u intervjuu za 24sata.

U pomoć su mu ubrzo priskočili i građani koji su dotrčali na mjesto nesreće. - Nisam ni trenutka razmišljao da to ne napravim. Puno puta sam se u životu susreo sa smrću, ovo mi je bila sasvim normalna reakcija… Tek sam ujutro javio svojima da ne brinu i da znaju što sam napravio. Ponosni su. Prijatelji znaju da sam "lud" pa ih nije začudilo da sam upravo ja bio taj koji sam spasio čovjeka - dodao je Eugen.

Policija je dojavu zaprimila nešto prije ponoći. „Vozač je autom sletio s ceste, udario u drvo te se vozilo zapalilo. Vozač ima lakše ozljede i prevezen je u bolnicu“, rekli su iz PU zagrebačke. Hrabri Eugen opisao je i presudni trenutak za 24sata: - Dijelilo ga je 10 sekundi od smrti. On je već na pola otvorio vrata, ali nije mogao sam izaći. Ja sam ga krenuo vući prema van, a on mi je rekao da stanem jer ga bole leđa. Rekao sam mu “auto će eksplodirati, moram te izvući”. -