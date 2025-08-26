Naši Portali
TAKTIČKI PRITISAK

Moskva se i ranije hvalila: Ukrajina priznala prodor Rusa u novu regiju

26.08.2025.
u 20:25

U istočnim sektorima Kijev se suočava s manjkom ljudstva i streljiva, dok Moskva pokušava iskoristiti tempo pješačkih juriša i udar topništva i dronova kako bi u pregovorima u budućnosti dobila teritorijalne ustupke

Ruske snage ušle su u sela Zaporiške i Novoheorhijivka u Dnjepropetrovskoj oblasti, potvrdio je za ukrajinski medij Hromadske glasnogovornik operativno-strateške skupine Dnipro, Viktor Trehubov. Ovo je prvi put da je ukrajinska vojska službeno priznala ruski prodor u tu regiju, dok Moskva od lipnja tvrdi da napreduje u njoj. "Da, Rusi su ušli i pokušavaju utvrditi svoje položaje. Naše snage se bore da zadrže položaje", rekao je Trehubov. Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine naglasio je da ta naselja nisu okupirana, ističući kako ukrajinske snage drže selo unatoč naporima neprijatelja da ga zauzme. Borbe se nastavljaju i u Novoheorhijivki, gdje ukrajinska vojska, prema tvrdnjama Glavnog stožera, nanosi "značajne gubitke neprijatelju, svakodnevno uništavajući desetke pripadnika okupatorske vojske".

Ukrajinski monitoring projekt DeepState prvi je izvijestio o ruskom prodoru. Trehubov je napomenuo kako se na takve izvještaje "trebalo pričekati barem dan ili dva", objašnjavajući: "Situacija se mijenja vrlo brzo, a neprijatelj ima ružnu naviku odgovarati na skandale u našem informacijskom prostoru povećanjem pritiska". Analitičari navode da su ruske snage aktivne na "prilično velikom" dijelu administrativne granice između Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti, od Dačnog do Temirivke, gdje stalno vrše pritisak. Hromadske navodi kako neprijatelj rijetko koristi vozila, oslanjajući se uglavnom na pješačke juriše uz potporu dronova i drugih sredstava, često primjenjujući taktiku "zabijanja zastave" kako bi pokazao teritorijalne dobitke.

DeepState dodaje da su se borbe tjednima vodile kod Malijivke, a ruske snage sada pokušavaju probiti linije dublje, prema Voroneu. Čišćenje terena provodi 225. zasebna jurišna bojna, a nedavno su uključena i dodatna dva naselja. Prema analitičarima, ruske snage napreduju prema Zaporiškim i Novoheorhijivki iz pravca Zelenog Pola i Temirivke, dok ukrajinske obrambene snage "čine sve da zaustave neprijatelja, stabiliziraju situaciju i spriječe daljnji prodor".

Reuters izvještava da je ruski prodor u ova dva sela dio šireg pritiska na osi Dnjepropetrovske oblasti. Agencija napominje da se Rusi kreću u trenutku kada diplomatski pokušaji završetka rata ne napreduju, a šira situacija na bojištu nepovoljna je za Ukrajinu - u istočnim sektorima Kijev se suočava s manjkom ljudstva i streljiva, dok Moskva pokušava iskoristiti tempo pješačkih juriša i udar topništva i dronova kako bi u pregovorima u budućnosti dobila teritorijalne ustupke. Istovremeno, područje Dnjepropetrovske oblasti stalno je izloženo zračnim udarima i napadima dronovima. AP bilježi djelovanje ukrajinskih postrojbi protuzračne obrane, što dodatno ilustrira pritisak ruskih snaga iz zraka i s crte bojišta.

Rusija Ukrajina

HO
holodek
21:17 26.08.2025.

izdržite hrabri Ukrajinci, svi protivnici fašizma i nacizma su uz vas!

KJ
Kosovo je država
21:11 26.08.2025.

a jest im prodor-osvojili par sela...dok ne dođe AZOV i potaraca ruske naciste u crne vreče i vrati ih nazad rusima

Avatar algoritam
algoritam
21:19 26.08.2025.

nezavisna država Kosovo je uz Ukrajinu!

