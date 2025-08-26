Na Aljasci su se vodila i druga vrsta pregovora: Otkriveno što SAD nudi Rusiji

Američki i ruski vladini dužnosnici ovog su mjeseca u sklopu pregovora o miru u Ukrajini razgovarali o nekoliko energetskih poslova, tvrde izvori upoznati s razgovorima. Ti su poslovi predloženi kao poticaji Kremlju da pristane na mir i kao razlog Washingtonu da razmotri ublažavanje sankcija Rusiji. “Bijela kuća je stvarno htjela objaviti vijest nakon summita u Aljasci o velikom investicijskom poslu,” rekao je jedan od izvora. “Tako Trump osjeća da je nešto postigao.” Pregovori su uključivali mogućnost da Exxon Mobil ponovno sudjeluje u projektu Sakhalin-1, kao i mogućnost da Rusija kupuje američku opremu za LNG projekte, poput Arctic LNG 2, koji je pod zapadnim sankcijama. Također se razmatrala prodaja nuklearnih ledolomaca iz Rusije SAD-u, prenosi Reuters.

Razgovori su se održali tijekom posjeta američkog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi, gdje se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim izaslanikom za investicije Kirillom Dmitrievom. “Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost i dalje su u kontaktu s ruskim i ukrajinskim dužnosnicima u cilju bilateralnog sastanka kako bi se zaustavilo ubijanje i okončao rat,” rekao je dužnosnik Bijele kuće. Istog dana kada je održan summit u Aljasci, Putin je potpisao dekret koji bi mogao omogućiti stranim ulagačima, uključujući Exxon Mobil, povratak u projekt Sakhalin-1. Dekret je uvjetovan aktivnim djelovanjem dioničara za podršku ukidanju zapadnih sankcija.

Exxon je 2022. napustio rusko poslovanje nakon invazije na Ukrajinu, pretrpjevši gubitak od 4,6 milijardi dolara, a njegov 30-postotni udjel u projektu Sakhalin-1 preuzeo je Kremlj. Projekt Arctic LNG 2, u većinskom vlasništvu Novateka, nastavio je s preradom prirodnog plina u travnju, iako u ograničenom obimu zbog sankcija. “Washington nastoji potaknuti Rusiju da kupuje američku, a ne kinesku tehnologiju, kao dio šire strategije da otuđi Kinu i oslabi odnose između Pekinga i Moskve,” rekao je jedan izvor. Kina i Rusija proglasile su strateško partnerstvo „bez granica“ nekoliko dana prije invazije na Ukrajinu. Xi i Putin sastajali su se više od 40 puta u posljednjem desetljeću, a Putin je Kinu u posljednjim mjesecima opisao kao saveznika.