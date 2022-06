Britanci: 'Rusija je postigla taktički uspjeh u Donbasu'. Ruska pacifička flota počela s vojnim vježbama

Danas je 100. dan ruske invazije na Ukrajinu. U nastavku pratite tijek događaja. Europski parlament zabranio je svim ruskim lobistima ulazak u svoje prostorije kako bi ih spriječio da šire moskovsku propagandu o ruskom ratu u Ukrajini. Žestoke borbe se vode u Donbasu.

Tijek događaja:

8:43 - Rusija je postigla taktički uspjeh u Donbasu i kontrolira više od 90 posto Luhanska, objavilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u svom najnovijem obavještajnom izvješću

- Nakon što ruske snage nisu uspjele postići svoje početne ciljeve da zauzmu Kijev, Rusija je prilagodila svoj operativni dizajn kako bi se usredotočila na Donbas, stoji u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9

8:40 - Ruska pacifička flota započela je seriju vježbi u kojima će sudjelovati više od 40 ratnih brodova i 20 zrakoplova, izvijestila je u petak državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo obrane.

"Vježbe, koje će trajati do 10. lipnja, uključivat će brodove koji traže "podmornice lažnog neprijatelja" i "razrađuju organizaciju protuzračne obrane za taktičke skupine brodova [za] izvođenje vježbi borbene obuke na površinskim i zračnim ciljevima", Ministarstvo obrane navodi u priopćenju, prenosi TASS.

6:05 - Ruske snage bore se da uspostave 'trajnu kontrolu' na privremeno okupiranim područjima, tvrdi američki Institut za ratne studije.

Institut navodi da ruske snage "nisu sposobne kontrolirati lokalno stanovništvo, nametati korištenje ruske rublje ili provoditi birokratske procese", prenosi The Kyiv Independent.

⚡️ ISW: Russian forces struggle to establish ‘permanent societal control’ in temporarily occupied territories.



The U.S. think tank said Russian forces are “incapable of controlling local populations, enforcing the use of the Russian ruble, or conducting bureaucratic processes.”