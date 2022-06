Rusi pobjesnili zbog slanja oružja Ukrajini: 'Smatramo to izravnom prijetnjom. SAD namjerno raspiruje vatru'

Danas je 99. dan ruske invazije na Ukrajinu. U nastavku pratite tijek događaja. Ruske snage ušle su u najveći grad koji je još pod ukrajinskom kontrolom u istočnom Luhansku krajem prošloga tjedna, nakon višetjednog bombardiranja u nastojanju da preuzmu potpunu kontrolu nad industrijskom regijom Donbasom.

Tijek događaja

9:01 - Ruska invazija na Ukrajinu bliži se 100. danu: Pogledajte stravične prizore rata

8:48 - Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov zahvalio se na Twitteru američkom predsjedniku Joeu Bidenu i američkoj vojsci jer su uključili raketni sustav HIMARS u sljedeću rundu podrške Ukrajine.

"Bio sam zadovoljan vidjeti u 11. paketu vojne pomoći Ukrajini šest slova na koje je cijela zemlja čekala: HIMARS”, rekao je Reznikov na Twitteru u četvrtak.

I was pleased to see in the 11th package of 🇺🇲 military aid to Ukraine the six letters for which the whole country has been waiting:

HIMARS

Our cooperation is stronger than ever!

Thank you@POTUS@SecDef Lloyd Austin III @SecBlinken@thejointstaff General Mark Milley #lendlease