Ukrajina kaže da je odbila 30 ruskih napada na istoku zemlje

Borba dronovima od Kijeva do Moskve

'Slijedi odmazda za napad na Putina!' Što ako dronove u ratu bude nadzirala umjetna inteligencija?

"Sasvim je jasno da je to neprijateljski čin i potpuno je jasno da teroristi iz Kijeva to nisu mogli učiniti bez znanja svojih gospodara. Nećemo odgovoriti razglabajući o tome je li to casus belli (povod za rat) ili ne. Odgovorit ćemo konkretnim akcijama" rekao je Lavrov komentirajući napad dronom