Ukradena luksuzna jedrilica. Za informaciju nude nagradu od 10 tisuća eura

Luksuzna jedrilica Dufour 56 Exclusive, “Jess 1”, isplovila je 2. listopada u Baškoj Vodi, a tjedan poslije trebala se vratiti. Nije pronađena do danas i smatra se ukradenom. Za njen pronalazak nudi se nagrada od 10 tisuća eura.

Brod je u vlasništvu hrvatske firme, a predstavnik osiguranja i direktor Yacht poola international za Hrvatsku Marijan Dželalija, za Morski HR kaže da je ovo trebao biti tek jedan uobičajeni najam plovila, no, nije bio.

– Brod je uzet u charter, dakle najam od 2. do 9. listopada, kao i obično od subote, do subote kad se brod vraća. Uzela ga je ruska posada, a ukrajinski skiper, sve su radili preko jedne poljske agencije i sve je izgledalo vrlo normalno – prepričava.

– Prilikom dolaska na check in, došli su samo jedan skiper i jedan član posade, a navodno će drugi doći kasnije. Oni brod preuzimaju u Baškoj vodi i isplovljavaju. I to je zadnji službeni trag o njima i brodu – prepričava Dželalija i dodaje kako imaju informaciju da je taj jedan član posade navodno već 4. ili 5. listopada iskrcan u Šibeniku, pa išao do Splita i zrakoplovom kući, ali i da je skiper također u četvrtak 7. listopada stigao na zrakoplov, pa su se obojica izgubila. Ovo su trenutno informacije do kojih smo došli, a njihova vjerodostojnost se provjerava istragom – kazuje Dželalija.

– Iz perspektive policije i carine, sve je čisto, jer brod je još u charteru. To se ne provjerava prilikom ulaska u zrakoplov – priča Dželalija i pretpostavlja da je brod vjerojatno negdje na pučini predan trećoj osobi.

– Pretpostavka je da može poslužiti za prijevoz droge ili migranata, jer ovo nije prvi put. Slično se dogodilo 2014. godine.

– Isto su došla dva skipera – Rusa, identična priča, uzimamo brod, posadu ćemo ukrcati kasnije… srećom, nisu bili svjesni da je brod opremljen GPS uređajem za praćenje. Brod je tako praćen u Albaniji, Grčkoj, pa je usred Otranta stao i krcao migrante. Prijavili smo Talijanskoj obalnoj straži koja je na brodu od 46 stopa ili nešto manje od 13 metara duljine pronašla, nećete vjerovati, 93 migranta! Plovilo je bilo u moru do prozora – kaže Dželalija.

Vlasnici u trenutno nestali Jess 1 nažalost nisu ugradili GPS tracker, ali brod ima AIS koji se može uključiti na opciju “stand by” što su vrlo dobro obučeni kriminalci očito pronašli i uključili, kako se brod ne bi mogao detektirati. Iako je posljednja detekcija broda prema sustavu AIS bila još 9. kolovoza, na sidru kod otočića Badije kod Korčule, Dželalija pojašnjava da je to zato jer brod ima tzv. pasivni AIS sustav koji ne pokazuje gdje se plovilo nalazi, ukoliko ga netko direktno i ne traži. Svakako, brodu Jess 1. već oko dva tjedna je izgubljen svaki trag.

Vrijednost ove jedrilice je oko 650 tisuća eura. a nagrada je za informaciju koja će dovesti do pronalaska broda je 10 tisuća eura.

Imate li informacije koje mogu pomoći, javite se na adresu: info@yacht-pool.eu ili policiji na broj 192.