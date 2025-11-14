Ukinut pritvor devetorici koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu

Ukinut je istražni zatvor za devet osoba koje se sumnjiče da su 3. studenog rastjerali okupljene na Danima srpske kulture u Splitu, doznaje RTL Danas. U obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, tvrdi kako tim ljudima uopće nije bilo mjesta u istražnom zatvoru. "Da nije bilo snažnog političkog utjecaja, u odnosu na ove ljude uopće ne bi išao prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu. Neka se redovni postupak provodi, nek se utvrdi postoji li kakva čija odgovornost, ali na ovaj način zatvarati ljude samo da bi se ispunila neka kvota... Sad se tome stalo na kraj. To nije dobro za nikoga", ističe.

Podsjetimo, skupina muškaraca upala je 3. studenog u večernjim satima u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerala okupljene na Danima srpske kulture. Uz uzvike "Za dom spremni" i "Ovo je Hrvatska" tjerali su okupljene ljude, mahom umirovljenike, žene i djecu.