ISTRAŽNI ZATVOR

Ukinut pritvor devetorici koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu

Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
14.11.2025.
u 13:00

Skupina muškaraca upala je 3. studenog u večernjim satima u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerala okupljene na Danima srpske kulture

Ukinut je istražni zatvor za devet osoba koje se sumnjiče da su 3. studenog rastjerali okupljene na Danima srpske kulture u Splitu, doznaje RTL Danas. U obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, tvrdi kako tim ljudima uopće nije bilo mjesta u istražnom zatvoru. "Da nije bilo snažnog političkog utjecaja, u odnosu na ove ljude uopće ne bi išao prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu. Neka se redovni postupak provodi, nek se utvrdi postoji li kakva čija odgovornost, ali na ovaj način zatvarati ljude samo da bi se ispunila neka kvota... Sad se tome stalo na kraj. To nije dobro za nikoga", ističe.

Podsjetimo, skupina muškaraca upala je 3. studenog u večernjim satima u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerala okupljene na Danima srpske kulture. Uz uzvike "Za dom spremni" i "Ovo je Hrvatska" tjerali su okupljene ljude, mahom umirovljenike, žene i djecu. 
Komentara 20

Pogledaj Sve
NE
Nemanadimak
13:35 14.11.2025.

Trebali su dobiti pohvalnicu jer rade ono sto bi drzavala trebala. Po ustavu treba zabraniti provociranje i blacenje domovinskog rata.

ST
struky3_
13:17 14.11.2025.

Sudska praksa u ovoj zemlji prilagođena je potrebama svih devijantnih skupina i podskupina.

DA
DavorBillege
13:26 14.11.2025.

Kaže , u zatvor su dospjeli radi političkog interesa?? Ma nemojte! I sad vanka već, ha? Pa AP-u toliko dugo treba da se vrati po svoje i pusti ih? Eeeee, pa kakav je to odnos prema svojim ljudima, barba, ha??

