Ujak ubijene Jasmine: Nisam mogao vjerovati da pet godina nije prijavila nestanak kćeri

– Sa sestrom Katarinom ne razgovaram od 2005. upravo zbog Jasmininog nestanka. Nikaj se nije poduzimalo, Jasmine nije bilo i rasrdio sam se zašto nitko ništa ne zna. Od tada sestra i ja nismo u kontaktu.

Nisam mogao shvatiti da je pet godina čekala da prijavi nestanak kćeri, to me strašno mučilo. Muka mi je bila od svega i nismo razgovarali. Ovo što je Smiljana uhićena, sad me više i nije toliko iznenadilo, bilo mi je jasno što se događa. Vidjet ćemo što će doći van – kaže nam Dragutin Sabol, ujak ubijene Jasmine Dominić čije je tijelo nakon 19 godina pronađeno u obiteljskoj kući u Palovcu u kojoj je njezina sestra Smiljana Srnec živjela s obitelji.

>> Smiljana Srnec dovedena u Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Veli da sumnja što se događalo, ali da ne želi ništa govoriti dok policija ne obavi svoj posao. Otac najstarije Smiljanine vanbračne kćeri, kaže, nije nikad živio sa Smiljanom.

– Niti ne znamo tko je on, tko je otac – kaže.