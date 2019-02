Kako je Smiljana lagala svojoj obitelji. Otkrivamo kada je policiji postala sumnjiva

U grobu pokraj svoga oca Martina u Palovcu danas je pokopana Jasmina Dominić, čiji je život na brutalan način prekinut kad je imala samo 23 godine. Njezini su ostaci pokopani gotovo 19 godina nakon smrti u posebno izrađenom lijesu dugom 154, širokom 95 i visokom 65 centimetara. Tijelo je, naime, ostalo u zgrčenom položaju u kakvom je i pronađeno. Od nje su se oprostili članovi obitelji, rođaci i prijatelji, te velik broj mještana Palovca i okolice. Posljednje zbogom rekli su joj i školski prijatelji.

– Jasmina je bila stvarno super cura. Ponašanje za pet, odlična učenica uvijek spremna pomoći. To će vam reći svi iz naše generacije. Sjetili smo je rado na svakoj godišnjici mature, svakih pet godina. Znali smo samo da je nestala - rekao nam je nakon sprovoda Jasminin školski kolega. Prošle četiri godine često se, igrom slučaja, viđao s njezinom sestrom Smiljanom jer im kćeri zajedno treniraju.

VIDEO Pogreb Jasmine Dominić

– Brbljava ja jako, ali po ničem čudnom se nije isticala. Pričali smo o svemu, o nogometu, modi, vremenu... Šokiralo me ovo što se dogodilo i nisam mislio da bi nešto takvo mogla napraviti - kaže.

Majka Katarina dio je pogrebne ceremonije prosjedila na stolcu jer nije mogla stajati. Pridržavali su je unuka i njezin zaručnik dok je gledala u kćerin lijes.

Stalno izmišljala detalje

Na posljednjem ispraćaju nije bilo Jasminine sestre Smiljane (45), osumnjičene da ju je s nekoliko udaraca tupim predmetom razbila lubanju. Danas ujutro bila je ispitana na Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu i Županijskom sudu, na kojem joj je sutkinja istrage odredila istražni zatvor u trajanju od 30 dana kako ne bi mogla utjecati na svjedoke i počiniti novo kazneno djelo.

Smiljana se navodno branila šutnjom, iako je, prema nekim neslužbenim informacijama, tijekom ispitivanja u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu priznala ubojstvo kazavši da ju je zatukla.

No, kako tada s njom nije bio i odvjetnik, to priznanje, ako je i izrečeno, ne može biti dokaz u sudskom postupku. Glasnogovornik Županijskog suda Igor Pavlic najavio je da će trebati ispitati više svjedoka, uglavnom članova obitelji s kojima i živi u kući u kojoj je skrivala tijelo, rođaka i mještana koje osobno poznaje, pa bi mogla utjecati na njihovo svjedočenje. Postoji, kako je rekao, “izrazito visok stupanj kriminalne volje, upornosti i bešćutnosti”.

– Ona je već radila kriminalne radnje. Sve to upućuje da bi mogla ponoviti djelo - rekao je i dodao da treba pričekati da DORH podigne optužnicu nakon istrage. Zasad je osumnjičena za ubojstva iz članka 110., za koje je predviđeno najmanje pet godina zatvora. Pavlic je potvrdio da Smiljana ima pravomoćnu presudu iz 2016. godine za lažno prijavljivanje razbojništva. Izmislila je da su ju na poljskom putu između Belice i Palovca, kad se vozila na biciklu, presrela trojica muškaraca i ukrala joj nekoliko tisuća kuna, a jedan od napadača, ispričala je policiji, nepoznatim oštrim predmetom porezao ju je po nozi. Detaljno je opisala sva tri “napadača”.

Daljnja istraga pokazala je da je sve izmislila kako bi pred suprugom opravdala novac koji je najvjerojatnije potrošila u kladionici ili kockarnici. Ta “neopreznost” s izmišljenim razbojništvom je i potaknula policiju da se vše posveti istrazi o nestanku njezine sestre. Izvadili su spise iz ladica i počeli ponovno prolaziti po dotad poznatim činjenicama.

– Dosta toga još radimo vezano uz taj slučaj, istraga i dalje traje, razmatramo što je sad aktualno, a prije nije bilo. Istina, nakon tog lažnog razbojništva istragu smo intenzivirali i usmjerili prema sestri - kažu nam u policiji. Smiljana im je, inače, i prije bila sumnjiva, no nisu imali dokaza za kaznenu prijavu. Poligraf im nije pomogao jer je zbog lijekova koje je uzimala bilo nemoguće na valjan način provesti testiranje. Osim toga, stalno je izmišljala detalje koje su policiju, ali i mještane, navodili na to da je Jasmina živa. Govorila bi da se čula s njom, da je sestra došla prenoćiti s dečkom, ali se odmah idući dan morala vratiti u Zagreb, gdje je studirala...

Tko bi pomislio na škrinju

Je li Smiljana bila ljubomorna na sestru koja je uvijek bila bolja učenica od nje i vodila bezbrižan studentski život dok je ona ostala u Palovcu s vanbračnom kćeri i za kruh zarađivala kao konobarica? Koga god smo u selu pitali zna li tko je otac najstarije kćeri, nitko nije znao odgovor. Kasnije je upoznala Ivana Srneca, skromnog i mirnog keramičara s kojim je začela dvije kćeri. Obje su danas učenice, jedna u trećem razredu osnovne škole, a druga u srednjoj.

Shrvana majka Katarina sprovod je pratila sjedeći jer od tuge i boli nije mogla stajati na nogama.

Smiljana je radila kao konobarica u više kafića, uključujući i onaj u Palovcu. Govori se da je voljela igre na sreću i da je često odlazila u kladionice. Kad se razmatraju motivi zločina, novac je na vrhu jer joj ga je, vele, uvijek nedostajalo. Nije isključeno da je bila ogorčena na tri godinu mlađu sestru kojoj su roditelji pomagali da završi fakultet.

Jasmina je navodno znala raditi preko studentskog servisa kako bi sama zaradila koju kunu. Potegnula se i rasprava o tome hoće li se nakon studija vratiti živjeti u Palovec, u neveliku obiteljsku kuću, te kome će pripasti “herbija”. Možda je to i bio okidač za sukob.

– Nismo primijetili da su se sestre svađale ili da bi roditelji više voljeli Jasminu. Normalno je da su joj znali posvećivati više pažnje kad bi preko vikenda došla doma iz Zagreba, tako je u svakoj obitelji koja ima studenta - kaže poznanica obitelji. Otac Martin, kojeg su u selu zvali Fredi, radio je kao tesar u nekoliko poduzeća, a supruga Katarina zarađivala je kao kuharica, posljednjih godina u inozemstvu.

Nakon nestanka kćeri Martin je sve češće posezao za čašicom. Jedno od još nerazjašnjenih pitanja je i je li on znao strašnu tajnu i ponio ju u grob kad je u srpnju 2013. godine skončao od raka pluća, u dobi od 61 godine. Uglavnom, policija je nakon lažnog razbojništva ponovno pregledala okoliš kuće, posebno upojnu jamu za otpadne vode jer se pojavila informacija da bi u njoj moglo biti tijelo.

A sličnih je tragova od 2005., kad je majka Katarina prijavila nestanak, bilo više, od toga da je Jasmina zakopana u polju, potopljena u ribnjaku i slično. Selom su se širile teorije i vrtjeli scenariji.



Još nije poznato što je policiji ispričala majka Katarina koja je po povratku iz Njemačke organizirala kćerin sprovod. Malo koga je u Palovcu iznenadilo to što je Jasmina mrtva. To su, vele, pretpostavljali. Šokiralo ih je to da je tijelo sestra držala u zamrzivaču u kući u kojoj je živjela s obitelji i svakog dana, valjda na desetke puta, prolazila pokraj njega. Je li, treba i to još razjasniti, tijelo cijelo vrijeme bilo u zamrzivaču ili je premještano. Policija ovih dana trpi kritike.

– Trebalo je na tom slučaju više raditi dok je bio vruć, 2002. ili 2003. godine, dok nestanak još nije bio prijavljen. A i tko bi mislio da je tijelo u škrinji? Osim toga, onaj tko nije radio pretragu škrinje, ne zna kakvi su problemi kad je puna nečega i kad ne znaš što je u vrećicama – kaže naš sugovornik iz policije.

Nakon što se odvrtjelo nekoliko verzija o tome tko je prošle subote pronašao tijelo, najizglednija je ona da su to bili najstarija kćer i njezin zaručnik koji su preuređivali kuću. Planiraju se vjenčati i željeli su si urediti dio doma.

Je li još netko sudjelovao

Tijekom radova otvorili su zamrzivač, počeli vaditi vrećice i ugledali stravičan prizor. Tajna čuvana gotovo 19 godina je otkrivena. Smiljanin suprug Ivica rekao je da je ona u vrijeme kad je zamrzivač bio otvoren bila kod kuće, a prema drugoj verziji, odvela je djecu na vjeronauk, pa nije mogla spriječiti da se podigne poklopac. U DORH-u kažu da zasad ne mogu reći istražuju li moguće zataškavanje zločina od strane nekih drugih članova obitelji.

– O tome ćete biti pravovremeno obaviješteni - kaže.