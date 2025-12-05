Olakšano pribavljanje elektroničkih dokaza iz EU

Hrvatski sabor u petak je donio Zakon o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima, koji omogućuje pravosudnim tijelima jedne članice EU pribavljanje elektroničkih dokaza izravno od pružatelja usluga u drugoj državi članici. Dosad se ta suradnja odvijala uz obvezno posredovanje nadležnih pravosudnih tijela država članica. Elektronički dokazi su primjerice podaci o pretplatniku, adresa za internetski protokol, odnosno IP adrese, e-pošta te poruke unutar aplikacije. Zakonom se znatno olakšava prekogranično pribavljanje elektroničkih dokaza u okviru pravosudne suradnje s državama članicama EU te se pravosudnim tijelima omogućuje pribavljanje elektroničkih dokaza izravno od pružatelja usluga čime se skraćuje postupak. Kao središnje tijelo koje osigurava dosljednu i proporcionalnu primjenu odredaba ovoga Zakona propisana je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, koja vodi registar imenovanih subjekata koji imaju poslovni nastan i pravnih zastupnika.

Donesen je i Zakon o kontaminantima koji se usklađuje s propisima EU u području kontaminanata u hrani i propisima kojima su uređene službene kontrole hrane. Zakonom se definiraju uloge nadležnih tijela za izradu godišnjeg plana kontrola prisutnosti kontaminanata u hrani kao i izvještavanje o rezultatima. Osim toga, ribarskoj inspekciji dodana je nadležnost za provedbu kontrola u dijelu koji se odnosi na higijenu i sigurnost hrane na registriranim ribarskim plovilima i na iskrcajnim mjestima. Parlament je usvojio i zakon kojim EU želi doprinijeti smanjenju globalnog gubitka bioraznolikosti uzrokovanog krčenjem i degradacijom šuma te smanjenju emisija stakleničkih plinova očuvanjem šumskih površina. Riječ je o Zakonu o provedbi EU uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma. EU uredba o robi i proizvodima povezanim s deforestacijom u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 31. prosinca 2025.