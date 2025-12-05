Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI ZAKON

Olakšano pribavljanje elektroničkih dokaza iz EU

storyeditor/2025-12-05/PXL_ABA_120321_32135766.jpg
Foto: Tesson/ANDBZ/ABACA /PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.12.2025.
u 22:56

Novi zakon omogućuje pravosudnim tijelima izravan pristup IP adresama i e-pošti od pružatelja usluga u drugim članicama Unije

Hrvatski sabor u petak je donio Zakon o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima, koji omogućuje pravosudnim tijelima jedne članice EU pribavljanje elektroničkih dokaza izravno od pružatelja usluga u drugoj državi članici. Dosad se ta suradnja odvijala uz obvezno posredovanje nadležnih pravosudnih tijela država članica. Elektronički dokazi su primjerice podaci o pretplatniku, adresa za internetski protokol, odnosno IP adrese, e-pošta te poruke unutar aplikacije. Zakonom se znatno olakšava prekogranično pribavljanje elektroničkih dokaza u okviru pravosudne suradnje s državama članicama EU te se pravosudnim tijelima omogućuje pribavljanje elektroničkih dokaza izravno od pružatelja usluga čime se skraćuje postupak. Kao središnje tijelo koje osigurava dosljednu i proporcionalnu primjenu odredaba ovoga Zakona propisana je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, koja vodi registar imenovanih subjekata koji imaju poslovni nastan i pravnih zastupnika.

Donesen je i Zakon o kontaminantima koji se usklađuje s propisima EU u području kontaminanata u hrani i propisima kojima su uređene službene kontrole hrane. Zakonom se definiraju uloge nadležnih tijela za izradu godišnjeg plana kontrola prisutnosti kontaminanata u hrani kao i izvještavanje o rezultatima. Osim toga, ribarskoj inspekciji dodana je nadležnost za provedbu kontrola u dijelu koji se odnosi na higijenu i sigurnost hrane na registriranim ribarskim plovilima i na iskrcajnim mjestima. Parlament je usvojio i zakon kojim EU želi doprinijeti smanjenju globalnog gubitka bioraznolikosti uzrokovanog krčenjem i degradacijom šuma te smanjenju emisija stakleničkih plinova očuvanjem šumskih površina. Riječ je o Zakonu o provedbi EU uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma. EU uredba o robi i proizvodima povezanim s deforestacijom u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 31. prosinca 2025.

FOTO Premijerova supruga Ana zablistala je u elegantnom izdanju u Vatikanu
storyeditor/2025-12-05/PXL_ABA_120321_32135766.jpg
1/8
Ključne riječi
e-pošta IP adresa Elektronički dokazi Hrvatski sabor novi zakon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja