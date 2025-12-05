Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
DVOJICA JOŠ U BIJEGU

Dvojica mladića uhićena u Splitu: Napali srpske državljane na parkingu, jedna sve priznao

policija
Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
05.12.2025.
u 21:10

Srpski državljani prošli su bez ozljeda, te su događaj prijavili policiji

Maloljetnik i mlađi punoljetnik uhićeni su u Splitu nakon što su na parkiralištu u kvartu Ravne Njive verbalno i fizički napali dvojicu državljana Srbije (50) i (34), a još se traga za dvojicom mladića, doznaje se u petak u policiji. Šesnaestogodišnjak i 18-godišnjak uhićeni su u četvrtak, a policija ih sumnjiči a nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje.

Pretpostavlja se da su državljane Srbije napali nakon što su ih čuli u kafiću da razgovaraju ekavicom. Kada su stariji muškarci na parkingu sjeli u kombi pokušali su ih izvući vani pri čemu je razbijeno staklo na vozilu. Srpski državljani prošli su bez ozljeda, te su događaj prijavili policiji. Policija traga za još dvojicom mladića za koje sumnja da su bili s uhićenima. Maloljetnik je policiji priznao počinjenje kaznenih djela za koje ga sumnjiče.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar drug Joža
drug Joža
21:24 05.12.2025.

Htjeli su im samo reći da su stigli u južnu Hrvatsku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja