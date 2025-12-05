Dvojica mladića uhićena u Splitu: Napali srpske državljane na parkingu, jedna sve priznao

Maloljetnik i mlađi punoljetnik uhićeni su u Splitu nakon što su na parkiralištu u kvartu Ravne Njive verbalno i fizički napali dvojicu državljana Srbije (50) i (34), a još se traga za dvojicom mladića, doznaje se u petak u policiji. Šesnaestogodišnjak i 18-godišnjak uhićeni su u četvrtak, a policija ih sumnjiči a nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje.

Pretpostavlja se da su državljane Srbije napali nakon što su ih čuli u kafiću da razgovaraju ekavicom. Kada su stariji muškarci na parkingu sjeli u kombi pokušali su ih izvući vani pri čemu je razbijeno staklo na vozilu. Srpski državljani prošli su bez ozljeda, te su događaj prijavili policiji. Policija traga za još dvojicom mladića za koje sumnja da su bili s uhićenima. Maloljetnik je policiji priznao počinjenje kaznenih djela za koje ga sumnjiče.