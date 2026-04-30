ZA CARACAS IZ MIAMIJA

VIDEO Sedam godina nakon velike zabrane, poletio avion iz SAD-a za Venezuelu

Marijeta Nekić/Hina
30.04.2026.
u 18:43

Američki ministar prometa Sean Duffy ukinuo je u siječnju naredbu iz 2019. kojom je američkim aviokompanijama zabranjeno letjeti za Venezuelu, nakon što mu je predsjednik Donald Trump to naložio

Zračni promet iz SAD-a za Venezuelu nastavljen je u četvrtak ujutro nakon sedam godina, a prvi zrakoplov poletio je za Caracas iz Miamija, izvijestila je aviokompanija American Airlines.

Američki ministar prometa Sean Duffy ukinuo je u siječnju naredbu iz 2019. kojom je američkim aviokompanijama zabranjeno letjeti za Venezuelu, nakon što mu je predsjednik Donald Trump to naložio, a zatim je u ožujku odobrio zahtjev American Airlinesa za svakodnevne letove. Zrakoplovna tvrtka najavila je planove za nastavak letova nekoliko tjedana nakon što je američka vojska otela vođu zemlje Nicolasa Madura.

American Airlines, koji je u Venezuelu počeo letjeti 1987., bila je najveća američka zrakoplovna kompanija u toj zemlji prije nego što je obustavila letove 2019. zbog američke zabrane. Tvrtka je priopćila da letovi pružaju mogućnosti za poslovna, turistička i humanitarna putovanja.
Gradi se nova strateška trgovačka ruta kao alternativa Hormuškom tjesnacu: Golema prilika za Hrvatsku, ovo su detalji
