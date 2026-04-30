VIDEO Sedam godina nakon velike zabrane, poletio avion iz SAD-a za Venezuelu

Zračni promet iz SAD-a za Venezuelu nastavljen je u četvrtak ujutro nakon sedam godina, a prvi zrakoplov poletio je za Caracas iz Miamija, izvijestila je aviokompanija American Airlines.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela.



Under President Trump we're changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

Američki ministar prometa Sean Duffy ukinuo je u siječnju naredbu iz 2019. kojom je američkim aviokompanijama zabranjeno letjeti za Venezuelu, nakon što mu je predsjednik Donald Trump to naložio, a zatim je u ožujku odobrio zahtjev American Airlinesa za svakodnevne letove. Zrakoplovna tvrtka najavila je planove za nastavak letova nekoliko tjedana nakon što je američka vojska otela vođu zemlje Nicolasa Madura.

American Airlines, koji je u Venezuelu počeo letjeti 1987., bila je najveća američka zrakoplovna kompanija u toj zemlji prije nego što je obustavila letove 2019. zbog američke zabrane. Tvrtka je priopćila da letovi pružaju mogućnosti za poslovna, turistička i humanitarna putovanja.