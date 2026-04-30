Na obilježavanje 31. obljetnice "Bljeska" u Okučane dolazi cijeli državni vrh

U Okučanima se i ove godine miješaju osjećaji ponosa i tuge. Ponosa jer je prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji oslobođeno čak 500 četvornih kilometara okupiranog hrvatskog teritorija, a tuge zbog 51 hrvatskog branitelja koji su položili svoje živote na oltar domovine. Od "Bljeska" je prošlo više od tri desetljeća, ali sjećanja na briljantno izvedenu akciju ne blijede. Na obilježavanju obljetnice u petak, 1. svibnja i ove se godine očekuje cijeli državni vrh - predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kao i obitelji poginulih branitelja, suborci, predstavnici vojnog vrha te brojna izaslanstva.

Kako je priopćeno, uz predsjednika Vlade bit će i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar obrane Ivan Anušić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. U sklopu cjelodnevnog programa koji počinje u 7.30 održat će se budnica u izvedbi Oružanih snaga RH ulicama Okučana. U 8 sati je taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme Oružanih snaga RH i MUP-a RH na novom stadionu i pomoćnom igralištu, a u 9 središnja svečanost kod spomen-obilježja „Kocka vedrine“ uz prigodan glazbeni program i prelet borbenih aviona Rafale.

U 10.30 u crkvi sv. Vida služit će se misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 12 je doček motodefilea „Bljesak” te biciklista i maratonaca, a u 13:15 atraktivne pokazne vježbe Hrvatske vojske i policije. U sklopu proslave, u petak ujutro svečano će se otvoriti športske igre hrvatskih branitelja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Brodsko-posavske županije u dvorani Osnovne škole Okučani. Osiguran je i tradicionalni vojnički ručak za građanstvo, a cjelodnevni program završava večernjim koncertom tamburaškog sastava Satir u organizaciji Općine Okučani.

Ono sa čime većina stanovnika okučanskog kraja nije zadovoljna je činjenica da ih se političari obično sjete samo 1. svibnja, kada popune svečarsku pozornicu. Okučani su nakon agresije, ratnih razaranja, dugotrajne okupiranosti i progona njegovih stanovnika imali težak put oporavka. Riječ je o općini u kojoj danas žive ljudi iz više od 130 župa bivše države i iz koje mladi, unatoč naporima općine da zaustavi njihovo iseljavanje, i danas odlaze.

Podsjetimo, u vojno-redarstvenoj operaciji "Bljesak" 1. i 2. svibnja 1995. hrvatske snage s oko 7200 vojnika i policajaca u manje od 32 sata oslobodile su zapadnu Slavoniju, odnosno oko 500 četvornih kilometara državnog teritorija RH koji je četiri godine bio okupiran.

Operacija je počela na oko 80 kilometara dugoj bojišnici i u tri pravca – s istoka, sjevera i zapada. Jakim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije, slomljen je otpor neprijateljskih snaga i oslobođeni su Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška. Uspostavljen je nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.