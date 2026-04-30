Jeste li ga vidjeli? Romeo (12) nestao prije pet dana, policija traži pomoć

Policija intenzivno traga za dječakom Romeom Fischerom, rođenim 2012. godine, čiji je nestanak prijavljen prošle subote na području Rijeke. Prema dostupnim informacijama iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, dječak je hrvatski državljanin, smeđe-crnih očiju i kose, a prijavljeno mu je prebivalište u Rijeci. Točne okolnosti njegovog nestanka zasad nisu poznate.

Nestanak je evidentiran 25. travnja, a od tada mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi Policijska uprava primorsko-goranska. Policija apelira na građane da, ako imaju bilo kakve korisne informacije, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.