Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRAGA NA PODRUČJU RIJEKE

Jeste li ga vidjeli? Romeo (12) nestao prije pet dana, policija traži pomoć

Foto: Nestali.hr/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 19:00

Prema dostupnim informacijama iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, dječak je hrvatski državljanin, smeđe-crnih očiju i kose, a prijavljeno mu je prebivalište u Rijeci

Policija intenzivno traga za dječakom Romeom Fischerom, rođenim 2012. godine, čiji je nestanak prijavljen prošle subote na području Rijeke. Prema dostupnim informacijama iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, dječak je hrvatski državljanin, smeđe-crnih očiju i kose, a prijavljeno mu je prebivalište u Rijeci. Točne okolnosti njegovog nestanka zasad nisu poznate.

Nestanak je evidentiran 25. travnja, a od tada mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi Policijska uprava primorsko-goranska. Policija apelira na građane da, ako imaju bilo kakve korisne informacije, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Foto: nestali.hr

Ključne riječi
policija nestanak

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
19:26 30.04.2026.

Romeo pobjegao u Veronu, kod Julije.

PA
PatMat
19:24 30.04.2026.

Kako danas pored toliko kamera, satelita, čipova ljudi nestaju više nego prije 50 godina kad svega toga nije bilo, nešto strašno. Koja ono stranka se zalaže da država odustane od praćenja, od čipiranja, od nadzora i u konačnici od vlastitih građana?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!