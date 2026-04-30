Vladajućima su za još višu inflaciju krivi Amerika, Iran, Hormuz, oporba i tko zna tko još

Kako se na dnevnom redu današnjeg glasanja u Saboru ipak nije našlo i izjašnjavanje o preostala tri suca Ustavnog suda – Željku Pajaliću, Mladenu Sučeviću i Goranu Selanecu, koje su vladajući preko Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložili za imenovanje – to je glasanje o preostalih 15 točaka dnevnog reda prošlo relativno brzo, u samo 45 minuta. Ipak, dvaput je došlo do nešto oštrije polemike između oporbe i vladajućih. Već na početku, uoči glasanja o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Anka Mrak Taritaš (Glas) je ustvrdila da se navedenim izmjenama nije odgovorilo na tri ključna problema jer će se ozakoniti nezakonita gradnja, građevinskih inspektora i dalje nema dovoljno, pri čemu upravo oni čine liniju obrane protiv nezakonite gradnje, a premijer Andrej Plenković već mjesecima ne imenuje novog glavnog državnog inspektora, nakon što je onaj bivši, Andrija Mikulić, uhićen.

– Ovim smo zakonom trebali ući u žestoku borbu s bespravnom gradnjom, no od te borbe neće biti ništa. I dalje se nemilice bespravno gradi, što znači da ne štitimo ni naše poljoprivredno ni naše šumsko zemljište. Ovim zakonom građanima koji su poštovali zakone poručuje se da su izigrani, a onima koji su bespravno gradili šalje se poruka da se bespravna gradnja ipak isplati i da će se njihova bespravna gradnja kad-tad ozakoniti – reagirao je i Dalibor Paus (IDS). Nakon ovih izrečenih kritika i vladajući su u Saboru, nakon prvotnog odbijanja Vlade, odbili jedan SDP-ov amandman te čak osam IDS-ovih, dok su samo jedan IDS prihvatili, ali djelomično, u izmijenjenom obliku. A onda su odlukom vladajuće većine izmjene zakona prihvaćene sa 108 glasova "za" i 16 "suzdržanih".

Kod treće točke dnevnog reda, izjašnjavanja o prijedlogu izmjena Zakona o javnoj nabavi, vladajući su odbili dva amandmana SDP-a i četiri amandmana zastupničkog kluba kojeg čine IDS, PGS, UNIJA i ISU - PIP, dok su prihvatili samo dva amandmana HDZ-ove Danijele Blažanović, što je izazvalo glasniji ironičan komentar iz oporbenog dijela sabornice: "Baš čudno!" Naravno, vladajući su izglasali prihvaćanje i tih zakonskih izmjena (101 "za", jedan "suzdržani" i pet "protiv"), dok je i Mostov prijedlog zaključka – odbijen. Potom je uoči glasanja o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost najprije odbijen amandman Možemo!, da bi zatim uslijedila najburnija rasprava koju je započeo Nikola Grmoja (Most).

– Vladajući, znate li kolika je inflacija za travanj? Ona iznosi 5,8 posto! Vas ne zanima ta brojka, kao što vas ne zanima kako naši umirovljenici u ruci prevrću i broje svaki cent ne bi li preživjeli. A gledao sam vašeg Antu Sanadera prije početka glasanja kako prebrojava koliko vas ima u sabornici, odnosno, ima li vas dosta za stiskanje zelene glasačke tipke za prihvaćanje svega onoga što Vlada predlaže, jer je to za vas idealno, i za stiskanje crvene tipke za odbijanje svega onoga što predlaže oporba. Ponašate se kao šibicari. Zato vas pozivam da se osvrnete oko sebe, da vidite kako ljudi žive i shvatite da naši ljudi s ovakvim plaćama i ovakvim mirovinama ne mogu živjeti. Naš narod je preživio mnoge krize, mnoge osvajače i okupatore, pa će preživjeti i vas koji ste usredotočeni samo na to kako ostati na vlasti – poručio je Grmoja vladajućima, na što mu je uzvratio Josip Borić (HDZ) riječima da je narod dvaput preživio i to kada je Most bio dio vlasti.

Hrvoje Zekanović (HDS), inače uvijek dežurni HDZ-ov štitonoša, za rastuću inflaciju u Hrvatskoj okrivio je rat Amerike s Iranom. – Inflacija za travanj od 5,8 posto je ogromna. To je poražavajuće i zabrinjavajuće jer naši radnici i umirovljenici jedva spajaju kraj s krajem. Imamo drugu najvišu inflaciju u eurozoni. Šok rata koji traje na Bliskom istoku nismo dočekali dovoljno spremni. Tražimo da Vlada uvede porez na ekstra profit za sve one koji su se okoristili krizom. Želimo da se stane na kraj pohlepi. Dok cijene divljaju ne želimo slušati ministra rada koji govori da je visoka inflacija samo dojam građana – poručila je vladajućima i Jelena Miloš (Možemo!), na čije je riječi "viteški" reagirao Željko Reiner (HDZ) spočitnuvši oporbi da ne prati medije pa ne zna što se događa u svijetu i u Hormuškom tjesnacu.

Miloš mu je odgovorila da je itekako svjesna situacije u svijetu, ali da je inflacija u našoj zemlji već petu godinu nije stavljena pod kontrolu. – Zahvaljujući HDZ-u, a ponajprije premijeru Andreju Plenkoviću, Hrvatska je najranjivija zemlja u Europskoj uniji na ekonomske i gospodarske šokove. I to zato što ste ulagali u svoje frendove, a ne u boljitak svih građana – uputila je Sandra Benčić (Možemo!) još jednu optužbu na račun vladajućih.

Zekanović je tada imao potrebu opet se javiti za riječ. – Ja i Borić ćemo se ići voziti biciklima po parku. Možete li pustiti Sinišu da se malo igra s nama – podsmjehujući se pitao je Zekanović, aludirajući da lideri lijeve oporbe nisu SDP i njegov šef Siniša Hajdaš Dončić već Možemo! Nakon riječi Urše Raukar (Možemo!) koja je inflaciju od 5,8 posto okarakterizirala kao "put koji je odabrala Vlada" i koji sve govori, javili su se HDZ-ovi Danica Baričević i Marko Pavić.

– Ovaj prijedlog zakona dodatan je alat za borbu s inflacijom koja je, nažalost, ubrzala na 5,8 posto. Svjetska situacija je takva i da nema ove krize na Bliskom istoku inflacija bi bila znatno niža, ali dobro je to što se inflacija nije prelila na cijene hrane – čitajući s pripremljenog šalabahtera govorio je Pavić, navodeći u slavu Vlade i premijera i podatke o broju zaposlenih, broju otvorenih radnih mjesta... – Zanimljivo, kada je nešto dobro, onda HDZ-ovci hvale premijera, a za sve ono loše optužuju svjetsku krizu ili oporbu – istinito je ustvrdila Ivana Marković (SDP).

Na HDZ-ova izvlačenja kako su za našu domaću sve višu inflaciju krivi Amerika, Iran, Hormuz i tko zna tko još, reagirali su i Marin Živković (Možemo!) uz tvrdnju da vladajući građane nisu nikako zaštitili, i Marijana Puljak (Centar) uz riječi da se sa svim problemima koje je Pavić naveo suočava cijela Europa, ali za razliku od drugih zemalja Hrvatska ima drugu najvišu stopu inflacije, i Matej Mostarac (SDP) koji se ironično nadovezao kazavši: – Očito jedino Hrvatska koristi Hormuški tjesnac, drugima on ne treba.

Da svjetska kriza nema veze s našom inflacijom ustvrdio je i Damir Barbir (Centar), a o inflaciji se očitovao i Dalibor Paus (IDS).

Nakon argumenta o svjetskoj krizi, HDZ-ov Mislav Herman u verbalno je nadmetanje sa zastupnicama Možemo" ušao nabijajući im na nos cijene nekretnina u Zagrebu, uz opasku neka se time bave.

– Ne možete pobjeći od činjenice da vaš model vladanja i vođenja države generira ovako visoku inflaciju. To je Plenkovićeva inflacija – neumoljiva je bila Sandra Benčić, što je opet potaknulo Željka Reinera da on iznese još jedan "stranjski" protuargument.

– Nakon oporbenih komentara definitivno sam uvjeren da premijer Plenković i HDZ vladaju Luksemburgom, i da je Luksemburg jedna bijedna zemlja koja nije sposobna riješiti svoje probleme – reče Reiner, čije su se riječi odnosile na činjenicu da je, prema najvišim stopama inflacije, nakon Bugarske i Hrvatske, na trećem mjestu neslavne liste upravo Luksemburg. Prisnažio je tu HDZ-ovu argumentaciju i predsjednik Sabora Gordan Jandroković riječima kako je "tendencija povišenja inflacije prisutna svugdje u Europskoj uniji".

Nije ni to pomoglo jer je uslijedio komentar Damira Barbira (Centar) kako bi "bilo dobro kada bismo i mi u Hrvatskoj živjeli kao u Luksemburgu." Opet se s novom primjedbom javio Mislav Herman (HDZ), što je navelo Radu Borić (Možemo!) da Hermanu iznese jedan prijedlog: "Kada ste već tako uspješni možda bi vas trebalo poslati u Luksemburg da i tamo uredite stvari." Sve je završilo glasanjem, i to tako da je dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost prihvaćena (107 "za", 18 "suzdržanih" i jedan "protiv"), dok je prijedlog zaključka o porezu na ekstraprofit, kojeg je predložio Možemo!, odbijen (77" protiv" i 47 "za").

Glasanje se glatko nastavilo, mahom uz jednoglasno prihvaćanje, sve dok se nije stiglo do 13. točke dnevnog reda i prijedloga Zakona o dopuni Obiteljskog zakona, što je predložio klub zastupnika SDP-a. O čemu se radi u ime kluba je pojasnila Tanja Sokolić, kazavši da postojeći zakon nije dovoljan jer je nasilje u obitelji i među mladima i dalje veliki problem, što svjedoče i najnovija događanja. – Mi želimo da sustav reagira bolje, mi želimo bolju zaštitu žrtava – poručila je Sokolić. Uzalud, jer su SDP-ov prijedlog dopune zakona vladajući odbili (bilo je 78 "protiv" i 47 "za").

Kada su se brzinskim prihvaćanjem odradile i prestale dvije točke dnevnog reda, Gordan Jandroković je današnje okupljanje u sabornici zaključio pozivom na sutrašnje obilježavanje obljetnice akcije Bljesak u Okučanima, čestitkom sutrašnjeg Međunarodnog praznika rada te obaviješću da Sabor, nakon jednotjedne stanke, s radom nastavlja u utorak 12. svibnja.

Da zaključimo, vladajući su, osim onoga što su oni sami predložili u dnevnom redu, danas prihvatili još samo dva amandmana HDZ-ove zastupnice, jedan amandman Odbora za zakonodavstvo i djelomično jedan amandman IDS-a, dok su 15 oporbenih amandmana, dva oporbena zaključka i jednu oporbenu dopunu zakona – odbili.