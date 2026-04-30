Malenica: Na daljinskom upravljaču su suci koji su u Ustavnom sudu zahvaljujući lijevoj oporbi, ponašaju se prema njihovim uputama

Zastupnici u četvrtak nisu glasali u Saboru o trojici kandidata za suce Ustavnog suda koje predlažu vladajući. To će se dogoditi za otprilike dva tjedna. Predsjednik saborskog Odbora za Ustav i bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica u studiju Večernji TV-a u Političkom intervjuu tjedna kazao je da je to i prilika za oporbu da malo razmisli, da bude uključiva i konstruktivna.

- Ako je u interesu da imamo stabilne institucije koje rade svoj posao, onda vjerujem da će glasati o tri kandidata za koje vjerujem da im trebaju biti prihvatljivi - kazao je Malenica. Dodao je i kako to ne znači nužno da se nadaju novoj rundi pregovora obzirom da su se intenzivni razgovori već vodili i da je HDZ "otvorio karte", izašao s prijedlogom i očekuju da ih oporba prihvati. - To je prijedlog koji je utvrđen. O njemu se glasalo, nije moguće ga više mijenjati - poručio je Malenica.

Vladajući su u srijedu, iz osmog pokušaja, na Odboru za pravosuđe dali pozitivno mišljenje za sve pristigle kandidate koji žele biti na čelu Vrhovnog suda nakon čega predsjednik države može i uputiti svoj konačni prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda na glasanje u parlament. Na pitanje može li se taj potez iščitati kao konačno razdvajanje procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda od procesa izbora tri ustavna suca, Malenica je kazao da su ta dva procesa i povezana i razdvojena, a da im je zajednički nazivnik Sabor jer zastupnici odlučuju o oba ta dva izbora.

- Mi smo bili stava da naša politička opcija može legitimno odlučivati o tome koga će podržati. Prvo smo htjeli razgovarati na temu Ustavnog suda, a nakon toga na temu Vrhovnog suda i to se zapravo dogodilo. Krenuli smo sa stavom da želimo popuniti ove dvije institucije i tako smo se i postavili. To su povezani procesi u smislu da saborski zastupnici odlučuju o tome i vjerujem da će se steći uvjeti da se isti dan odlučuje o jednom i drugom izboru. Očekujem glasanje za dva tjedna - kazao je Malenica.

Na pitanje hoće li u Saboru glasati za Mirtu Matić kojoj su u srijedu dali pozitivno mišljenje ukoliko ju predsjednik države predloži za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je da tek treba vidjeti hoće li predsjednik Milanović nekoga predložiti, ali i da su dali potporu svim kandidatima i da će do plenarne sjednice razmotriti sve opcije. Pa i onu da glasanje o predsjedniku Vrhovnog suda bude i prije izbora tri ustavna suca.

Ne misli da je bila greška što su u pregovorima spojili dva različita izborna procesa - izbor za predsjednika Vrhovnog suda i izbor ustavnih sudaca. Ponovio je da im je cilj bio popuniti te dvije institucije, dakle i Vrhovni i Ustavni sud, ali i dodao da imaju legitimno pravo tražiti da se prvo razgovara o Ustavnom sudu. - Mi kao saborski zastupnici valjda imamo neku mogućnost i valjda možemo sami određivati što želimo raditi i kako želimo da se da se odvijaju određeni procesi u Hrvatskom saboru. I htjeli smo zapravo prvo riješiti Ustavni sud - kazao je.

Za prigovore koji su zbog toga dobivali i od samih sudaca kazao je da nije vidio kritičare kada predsjednik Milanović nije poštovao proceduru na zadnjem izboru za Vrhovni sud. Govorio je i kako se još prema stavu koji je javno iznosio SDP-ov Arsen Bauk da jedan ustavni sudac vrijedi više od stotinu šefova Vrhovnog suda vidjelo da oporba ne želi ni izabrati tri ustavna suca. Na pitanje zašto bi oporbi bilo u interesu da Ustavni sud funkcionira s desetero sudaca rekao je da oporba često u javnosti daje paušalne izjave u smislu što je ustavno, što nije ustavno.

- Njima možda čak odgovara ova situacija kako bi čitavo vrijeme i dalje govorili i preuzimali ulogu Ustavnog suda. Jer, Ustavni sud će možda biti podijeljen 5:5, pa onda će oni reći da Ustavni sud nije odlučio, ali to je sigurno protuustavno i to je sigurno protivno odredbama zakona, tako da mislim da tu u takvim okolnostima njima to više odgovara - kazao je Malenica. Malenica je rekao i da se o svih troje kandidata koje su vladajući predložili za ustavne suce intenzivno razgovaralo sa predstavnicima oporbe i da su se tri imena iskristalizirala. Na pitanje jesu li u konačnici na ta tri imena u lijevoj oporbi i pristali, Malenica je rekao da nisu rekli ništa protiv njih, odnosno rekli su, kazao je, da su prihvatljivi, ali da im treba još vremena. Tu su, dodao je, vidjeli da lijeva oporba odugovlači i da ne želi razgovarati jer se sve odvijalo u mjesecu kada istječe mandat trojici sudaca i kada nema potrebe čekati i odugovlačiti.

Na konstataciju kako nema izbora bez dvotrećinske većine Malenica je ponovio kako je Saša Đujić rekao i javno da su im ti kandidati prihvatljivi. Na pitanje odgovara li lijevoj oporbi "krnji" Ustavni sud jer smatraju da je na "daljinski" upravljač HDZ-a rekao je da se čudi zašto to tvrde obzirom da je Ustavni sud rušio i neke zakone koje je izglasala HDZ-ova većina poput Zakona o osobnoj asistenciji. - Ja zapravo vidim da su suci Ustavnog suda koji su predloženi od strane oporbe na njihov daljinski upravljač i da se oni ponašaju prema njihovim uputama. To je moja sumnja i to se vidi i po opstrukcijama - kazao je Malenica.

Na pitanje zašto su sami predložili za ustavnog suca Gorana Selanca, kandidata za kojeg smatraju da nije neovisan i za kojega je premijer rekao da radi isključivo kontra HDZ-a i je li to kontradiktorno Malenica je rekao da su ga predložili jer je oporba inzistirala da ona mora biti kandidat za Ustavni sud u razgovorima koje su vodili. - Bili smo spremni za dogovor i nekakav kompromis i prihvatili smo gospodina Selanca iako smatramo da je on njihov aktivist - kazao je i dodao kako ne sumnjaju u njegovu stručnost jer ima sve kvalifikacije za ustavnog suca, ali i da se u njegovom postupanju na Ustavnom sudu da iščitati doza političkog aktivizma.

Ukoliko se predloženi kandidati ne izglasaju, a što se sada čini izglednim, ići će se na novi javni poziv za popunjavanje tri upražnjena mjesta. Na pitanje tko će se nakon svega javiti na novi javni poziv Malenica je kazao da nam trebaju kvalitetni kandidati, ali da ga je još više strah budućih razgovora s predstavnicima oporbe i kako će se oni voditi obzirom da i dalje sumnja da oni žele da se Ustavni sud popuni. - Ne znam kako drugačije te razgovore voditi. Koga sam god spomenuo oni bi posumnjali da je naš. Teško je tako pregovarati -rekao je Malenica koji je uvjeren i da je u pregovorima s lijevom oporbom zapravo Možemo imao glavnu riječ, a ne SDP. Čak je uvjeren i kako bi se sa SDP-o, već dogovorili o ustavnim sucima da nije bilo Možemo. Na pitanje zašto to točno smatra rekao je da je jako teško razgovarati s kolegama iz Možemo i da su kolege iz SDP-a puno konstruktivniji.

Malenica je govorio i o aferama koje potresaju sportske saveze. Za činjenicu da Vedran Pavlek i dalje nije dostupan hrvatskom pravosuđu rekao je da vjeruje da je sa strane Državnog odvjetništva, ali i sudova i Ministarstva sve učinjeno a se gospodin Pavlek pronađe i izruči. - Međutim, očito postoji problem u drugoj državi koja ne reagira na to - kazao je.

Za činjenicu da se očito kralo 20 godina i da nitko ništa nije vidio ni znao zbog čega je Siniša Hajdaš Dončić aferu usporedio s aferom Fimi media Malenica je kazao da je šef SDP-a tu pretjerao i da bi njega trebalo pitati odakle mu jakna skijaškog saveza, tko mu ju je i kada dao. - Je li to bilo u vrijeme dok je bio ministar ili kada je bio u oporbi - rekao je Malenica i dodao kako je jasno da je sustav kontrole i nadzora trošenja proračunskih sredstava zakazao te da vjeruje da postoji prostor da se zakonodavnim izmjenama uvede bolji način kontrole trošenja tih sredstava.

Rekao je i da ne treba generalizirati čitav sport i okarakterizirati čitav sport i trošenje novaca u sportu kao neku kriminalnu aktivnost.

- Očito ovdje imamo jedan eksces koji se dogodio i naravno da smo kao vlada i kao parlamentarna većina zapravo podržali da neovisna tijela utvrde tko je tu kriv - rekao je bivši ministar.

Na kraju se osvrnuo i na odnose u vladajućoj koaliciji pa i na kritike sada bivšeg glavnog tajnika DP-a Josipa Dabre upućene HDZ-u i premijeru Plenkoviću na račun toga što još uvijek nisu zabranili simbole svih totalitarnih režima. Na pitanje je li izvediva Dabrina ideja da se zabrani i zvijezda petokraka Malenica je kazao da se o svakoj temi može provesti određena društvena rasprava i vidjeti je li to moguće. - Ne bih ništa sad odbijao apriori. Ima dosta prijedloga na tu temu - kazao je i dodao da će tek vidjeti i hoće li partneri iz DP-a izaći s konkretnim prijedlogom i da li su spremni za određene razgovore.

Za dolazak Boške Ban, bivše SDP-ovke u redove HDZ-a rekao je da je to dokaz da SDP i Možemo nemaju perspektivu pa ih napuštaju i njihovi članovi zapravo dolaze tamo gdje vide da se radi ozbiljno. Na pitanje znači li to da se HDZ opet primiče u centar rekao je da je HDZ uvijek bio stranka od centra na desno i da vjeruje da kolegica pripada centru i da joj je zbog toga prihvatljiv HDZ.