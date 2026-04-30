Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UBIJANJE ŽIVOTINJA

Francuz osumnjičen da je zračnicom pobio 20 kokoši i dva pijetla u Dalmaciji

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 13:50

Francuz (50) osumnjičen da je u Dalmaciji iz zračne puške usmrtio dvadeset kokoši i dva pijetla, priopćila je Šibensko-kninska policija. Također ga se tereti da je oštetio imovinu 65-godišnjaka. Francuski državljanin je osumnjičen da je u periodu od 5. do 28. travnja u Donjem polju, u zaselku Tare, na ograđenom terenu koji se nalazi u vlasništvu 65-godišnjaka u dva navrata usmrtio 20 kokoši i dva pijetla te da je oštetio prozor na kamp kućici, priopćila je policija. 

"Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta zračna puška koju legalno posjeduje, a koju je čuvao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana", objavili su. Francuski državljanin prijavljen je za kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja i oštećenja tuđe stvari te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja. 
Ključne riječi
policija ubijanje i mučenje životinja pu šibensko-kninska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!