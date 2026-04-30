Francuz osumnjičen da je zračnicom pobio 20 kokoši i dva pijetla u Dalmaciji

Francuz (50) osumnjičen da je u Dalmaciji iz zračne puške usmrtio dvadeset kokoši i dva pijetla, priopćila je Šibensko-kninska policija. Također ga se tereti da je oštetio imovinu 65-godišnjaka. Francuski državljanin je osumnjičen da je u periodu od 5. do 28. travnja u Donjem polju, u zaselku Tare, na ograđenom terenu koji se nalazi u vlasništvu 65-godišnjaka u dva navrata usmrtio 20 kokoši i dva pijetla te da je oštetio prozor na kamp kućici, priopćila je policija.

"Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta zračna puška koju legalno posjeduje, a koju je čuvao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana", objavili su. Francuski državljanin prijavljen je za kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja i oštećenja tuđe stvari te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja.