U PETAK U 20 SATI

Šef SSSH Mladen Novosel o 1. maju, porukama s prosvjeda premijeru Plenkoviću i poslodavcima kojima je dobit svetinja

VL
Autor
Igor Bobić
30.04.2026.
u 15:03

Kako ispuniti sindikalne zatjeve s nedavnog prosvjeda kada poslodavci tvrde da hrvatski radnici nisu produktivni kao oni u ostatku EU? Ima li dobrih poslodavaca i koliko ih je?

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel s kojim urednik Igor Bobić razgovara o dašanjem značenju Praznika rada, velikom prosvjedu protiv Vlade zbog inflacije i korupcije i zahtjevu za povećanjem plaća i mirovina. Je li Praznik rada za Hrvate više od slobodnog dana, roštilja i graha? Treba li se i danas boriti za radnika kao što su to činili prosvjednici u Chicagu 1886.?

Kako ispuniti sindikalne zatjeve s nedavnog prosvjeda kada poslodavci tvrde da hrvatski radnici nisu produktivni kao oni u ostatku EU? Ima li dobrih poslodavaca i koliko ih je?  Kako odgovara na prozivke da se radi o uhljebima koji žele povratak u socijalizam? Ima li u Hrvatskoj uhljeba i gdje su? Je li premijer Plenković čuo poruke s Trga bana Jelačića i treba li strahovati od gubitka vlasti na sljedećim izborima? 

Što treba učiniti Vlada da bi inflacija bila niža i plaće veće?  Kakav je život sindikalista i što misli o novom automobilu od 100.000 tisuća eura šefa Sindikata policije?  Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 1. svibnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.  
1. maj Andrej Plenković Mladen Novosel Bobu bob! By Igor Bobić

Avatar rubinet
rubinet
15:06 30.04.2026.

35 godina nakon razlaza i dalje "prvi maj"!? A zašto ne 1.svibnja?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

