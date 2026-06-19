Uhićen osumnjičenik za ubojstvo umjetnika koji je kritizirao Putina i vlast

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak da je pritvoren osumnjičenik za ubojstvo ruskog državljanina nakon što je ovog tjedna u istočnoj Poljskoj ubijen umjetnik koji je kritizirao predsjednika Vladimira Putina.

Osumnjičenika je privela policija u suradnji s poljskom Agencijom za unutarnju sigurnost, rekao je Tusk na X-u, dodajući da je muškarac koristio gruzijsku putovnicu. Lokalna policija u Lublinu izjavila je da dokument pripada 36-godišnjem muškarcu. Tužitelji su rekli da je žrtva, identificirana kao Robert Kuzovkov, poznat i kao Semjon Skrepetski, pogođena s pet metaka, uključujući jedan u glavu. Dvojica Bjelorusa također su privedena u vezi s ubojstvom u gradu Biala Podlaska, ali nisu optuženi. Kuzovkov je bio poznat po kritiziranju ruskih vlasti i nedavno je organizirao prosvjed u Berlinu, piše Reuters.

Vlasti rade na identificiranju osobe koja je naredila ubojstvo, rekao je Tusk, bez navođenja daljnjih detalja. Ranije u četvrtak, zamjenik ministra vanjskih poslova Wladyslaw Bartoszewski rekao je za Radio Zet da su "Čečeni, koje je ovaj čovjek žestoko napadao, također potencijalno osumnjičeni".