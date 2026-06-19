Gužve, radovi i srna na A1: HAK poziva na strpljenje i dodatan oprez

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u petak uz upozorenje na srnu na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1

Promet se na tom dijelu A1 vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. HAK poziva na dodatan oprez i strpljenje.