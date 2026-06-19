BiH mediji pišu o potpunoj katastrofi zbog teškog poraza i vrište: 'Zmajevi su teško oštećeni!'

U susretu 2. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 (0-0).

Prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2-0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3-0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti. Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

- Nakon poraza od Švicarske oči Zmajeva bile su pune suza, ali nada i dalje živi - naslov je Dnevnog Avaza uz poruku zmajevima: 'Glavu gore, momci, ništa nije izgubljeno'.

- Nakon susreta vidjeli smo razočarane nogometaše Zmajeva, iako za to nema previše razloga jer još uvijek ništa nije izgubljeno. Eventualnom pobjedom protiv Katara reprezentacija Bosne i Hercegovine zadržala bi velike šanse za plasman u nokaut-fazu ovog prestižnog natjecanja - navodi se.

- Težak poraz Zmajeva od Švicarske u Los Angelesu, za plasman dalje moramo pobijediti Katar - piše Klix.

"Potpuna katastrofa za BiH", naslov je tog teksta s crvenim kartonom Muharemovića kojem se navodi: 'Ovo isključenje donosi glavobolju izborniku Sergeju Barbarezu, jer automatski znači da će Muharemović propustiti odlučujuću utakmicu 3. kola grupne faze protiv Katara. Zmajevi će u tom povijesnom susretu tražiti prolaz u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a u borbu za osminu finala morat će ući drastično oslabljeni u obrambenoj liniji.'

- Zmajevi su teško oštećeni. Ovaj trenutak mogao bi biti ključan na Svjetskom prvenstvu - navodi portal sportsport.ba.

- Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz od Švicarske (4:1), ali su Zmajevi teško oštećeni u posljednjim sekundama kada je Joao Pinheiro iz Portugala pokazao na bijelu točku. VAR je potvrdio odluku, iako od penala nije bilo ništa. Jedan gol često zna dosta koštati. Nadamo se da to neće biti slučaj za reprezentaciju Bosne i Hercegovine jer bi to bio ogroman skandal - dodaju.