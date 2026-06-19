Odgođen početak pregovora u Ženevi

Najavljeni početak američko-iranskih pregovora u Švicarskoj odgođen je u posljednji trenutak zbog novih napetosti na Bliskom istoku. Dok Washington tvrdi da tehnički razgovori još nisu konačno dogovoreni, Teheran poručuje da nastavak izraelskih vojnih operacija u južnom Libanonu izravno utječe na njegovu spremnost za pregovore. Istodobno, američki potpredsjednik J.D. Vance branio je privremeni sporazum s Iranom, a iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei potvrdio je da ga je, unatoč rezervama, odobrio.

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Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak ujutro da se američko-iranski razgovori, planirani u Bürgenstocku, neće održati prema predviđenom rasporedu. Odluka je uslijedila nakon što je Bijela kuća priopćila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odgodio posjet Švicarskoj, koji je bio planiran za petak radi razgovora o sljedećim koracima u provedbi sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Glasnogovornik Bijele kuće izjavio je da planovi za tehničke razgovore još nisu konačno usuglašeni te da je američko izaslanstvo bilo spremno otputovati čim se za to stvore uvjeti. Dodao je kako logistika pregovora nije bila ni jednostavna ni predvidljiva te da Vance zasad neće otputovati u Švicarsku, ali da Washington očekuje skori početak tehničkih razgovora.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da formalna ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana u Ženevi nije potrebna, budući da su predsjednici dviju država sporazum već potpisali u srijedu. Istodobno su iranski mediji izvijestili da je iranska pregovaračka delegacija odgodila put u Švicarsku zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon.

Prema navodima izvora, iranska delegacija već se pripremala za putovanje i početak prvog kruga 60-dnevnih pregovora s Washingtonom, no u posljednjem je trenutku odlučila odgoditi odlazak. Teheran je, kako se navodi, obavijestio američku stranu i posrednike da je stanje u Libanonu ključno za njegovu odluku o nastavku ili obustavi pregovora. Iran smatra da izraelske operacije i prodori deset kilometara unutar libanonskog teritorija predstavljaju kršenje članka 1. Memoranduma o razumijevanju i Okvirnog sporazuma.

Izaslanstva Teherana i Washingtona trebala su se sastati u petak u Ženevi, uz sudjelovanje pakistanskog posrednika, kako bi započela pregovore s ciljem postizanja konačnog sporazuma o nuklearnom pitanju. Članak 1. Memoranduma o razumijevanju, koji su predsjednici dviju država potpisali rano u četvrtak, predviđa trenutačan i trajan prekid neprijateljstava na svim bojištima, uključujući Libanon, te jamči teritorijalni integritet i suverenitet te zemlje. U međuvremenu izraelska vojska nastavlja topničke i zračne napade na libanonski teritorij te pokušava proširiti kopneni prodor na jugu zemlje. Objavljena karta tzv. zone razmještaja, unatoč određenim netočnostima, pokazuje nastojanja izraelskih snaga da zauzmu nova sela.

Američki potpredsjednik J.D. Vance oštro je kritizirao protivnike privremenog sporazuma s Iranom unutar izraelske vlade, pozvavši ih da prihvate stvarnost i suzdrže se od napada na Washington. Naglasio je da SAD ostaju glavni i najsnažniji saveznik Izraela te ustvrdio da je predsjednik Donald Trump „jedini predsjednik na svijetu koji je u ovom trenutku naklonjen Izraelu“. Dodao je da velik dio izraelskih obrambenih sposobnosti ovisi o američkoj vojnoj i financijskoj pomoći te upozorio da Washington ne snosi odgovornost za izazove s kojima se suočava Tel Aviv.

Vance je kazao i da bi tehnički razgovori s Iranom mogli započeti početkom sljedećeg tjedna u Švicarskoj te da je namjeravao predvoditi američku delegaciju. Prema njegovim riječima, dio dogovora odnosi se na preustroj sigurnosne situacije u južnom Libanonu, gdje bi odgovornost za sigurnost preuzela libanonska vlada umjesto Hezbollaha, čime bi se smanjile napetosti s Izraelom. Istaknuo je da termin razgovora i dalje ovisi o dolasku iranske delegacije te da je riječ o dijelu šireg pregovaračkog procesa nakon potpisivanja sporazuma između Washingtona i Teherana.

S druge strane, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei poručio je da je odobrio Memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, premda je imao određene rezerve. U pisanoj poruci iranskom narodu, koju su u četvrtak prenijeli državni mediji, naveo je da je prvotno zastupao drukčije stajalište, ali da je odluku promijenio nakon jamstava predsjednika Masuda Pezeškiana, koji je u svojstvu predsjednika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti obećao zaštititi prava iranskog naroda i interese Fronte otpora.

Hamenei je dodao da se Pezeškian obvezao kako neće pristati na kompromis ako Washington iznese, kako je rekao, „pretjerane zahtjeve“ te naglasio da eventualni budući izravni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne znače prihvaćanje „neprijateljskog gledišta“.