Costa želi otvoriti diplomatske kanale s Rusijom, reakcije su podijeljene. 'To je uvreda'

Pokušaj predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste da otvori diplomatske kanale s Rusijom u kontekstu mogućih mirovnih pregovora izazvao je podijeljene reakcije među čelnicima Europske unije na samitu u Bruxellesu u četvrtak navečer. Njemački vladini izvori taj su potez opisali kao “uvredu”, ocijenivši ga neusklađenim i neprofesionalnim, dok su pojedini čelnici upozorili da još nije došlo vrijeme za razgovore s Moskvom. Drugi su, međutim, inicijativu pozdravili.

“Nismo vidjeli stvarnu spremnost Putina na ozbiljne pregovore, a tu sve počinje”, rekao je nizozemski premijer Rob Jetten. Španjolski premijer Pedro Sánchez poručio je da je Madrid spreman podržati sve inicijative koje mogu dovesti do mira i okončanja rata u Ukrajini, dok je austrijski kancelar Christian Stocker naglasio važnost dijaloga. “Uvijek sam za dijalog i otvaranje komunikacijskih kanala, jer svaki mir počinje razgovorom”, rekao je Stocker.

Dužnosnik EU-a potvrdio je da je u posljednjim tjednima bilo kontakata na diplomatskoj razini radi uspostave komunikacije s Moskvom, ali da stvarni pregovori nisu vođeni. “Riječ je o uobičajenom uspostavljanju diplomatskih kontakata, bez sadržajnih razgovora i bez pregovora”, rekao je dužnosnik, dodajući da je cilj bio osigurati spremnost EU-a za trenutak kada se stvore uvjeti za pregovore.

Odnosi Bruxellesa i Moskve duboko su narušeni nakon ruske aneksije dijelova Ukrajine 2014. godine, a od početka pune invazije 2022. praktički su zamrznuti. U zajedničkom priopćenju čelnici EU-a poručili su da podržavaju diplomatske inicijative za okončanje rata te da Unija ostaje spremna dodatno pojačati svoj angažman.

Također su pozvali Rusiju da pokaže “stvarnu spremnost za mir”, pristane na bezuvjetan i trenutačan prekid vatre te uđe u ozbiljne pregovore o pravednom i trajnom miru. Zelenski je tijekom samita informirao čelnike o stanju na bojištu, a u Bruxellesu se pojavio prvi put otkako je bivši mađarski premijer Viktor Orbán, koji je ranije blokirao niz odluka o Ukrajini, napustio dužnost.

EU je posljednjih mjeseci pojačao potporu Kijevu, uključujući otvaranje pristupnih pregovora i odobravanje zajma od 90 milijardi eura, dok su čelnici EU-a jednoglasno produljili sankcije Rusiji na 12 mjeseci. Na kraju samita raspravljalo se i o gospodarskoj konkurentnosti Unije te odnosima s Kinom, a u petak su na dnevnom redu pregovori o višegodišnjem proračunu EU-a za razdoblje 2028. – 2034, koji bi mogao iznositi između 1.000 i 2.000 milijardi eura.