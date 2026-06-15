U zatvoru umrla Leđiba Ravlić osuđena za stravičan zločin: Njezina žrtva je imala više od stotinu ozljeda

U Kazneno-popravnom zavodu Igman preminula je Leđiba Ravlić, koja je bila osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubojstva snahe Nermine Krajine, počinjenog 28. lipnja 2024. godine u sarajevskom naselju Pofalići. Informaciju je za Klix.ba potvrdio direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković. "U petak, 12. lipnja 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji KPZ Sarajevo Igman preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Ona je 8. lipnja premještena iz KPZ Zenica u KPZ Sarajevo ambulantnim kolima, budući da je bila u teškom zdravstvenom stanju - nepokretna", rekao je Isaković. Dodao je kako je Ravlić u ćeliji bila smještena s još dvije osobe, a smrt je utvrdila hitna medicinska služba.

O svemu je obaviještena Policijska uprava Ilidža, koja je potom izvijestila nadležnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu. Očevid je obavljen istoga dana, a kao službeni uzrok smrti navedena je prirodna smrt. Zbog ubojstva Nermine Krajine, osim Leđibe Ravlić, osuđen je i njezin sin, odnosno Nerminin suprug Goran. I njemu je izrečena kazna od 45 godina zatvora.

Leđiba i Goran osuđeni su zbog jednog od najbrutalnijih zločina koji je potresao Sarajevo. Optuženi su a potom i osuđeni za mučenje i ubojstvo Goranove supruge, čije je tijelo pronađeno u stanu u sarajevskom naselju Pofalići. Tijekom suđenja izneseni su stravični detalji zlostavljanja, a vještaci su u stanu pronašli brojne tragove krvi. Prema optužnici, Nermina je bila izgladnjivana, vezivana, šišana, fizički i seksualno zlostavljana te je zadobila više od stotinu ozljeda, među kojima su bili ugrizi, opekline i prijelomi.