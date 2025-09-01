Uhićen osumnjičeni za likvidaciju bivšeg šefa ukrajinskog parlamenta. Zelenski: 'Moramo sve razotkriti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u ponedjeljak na aplikaciji Telegram da je uhićena osoba osumnjičena za ubojstvo bivšega predsjednika parlamenta Andrija Parubija. "Istraga je u tijeku", napisao je Zelenski na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. "Hvala policiji na brzom i koordiniranom djelovanju. Sve okolnosti ovoga strašnog ubojstva moraju biti razotkrivene", dodao je. Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik parlamenta ubijen je u subotu u Lavovu vatrenim oružjem. Parubij je bio predsjednik parlamenta od 2016. do 2019. godine, sudjelovao je u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004. te na Majdanu 2014. godine.

