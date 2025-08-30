Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UBIJEN U LAVOVU

Likvidiran bivši šef ukrajinskog parlamenta, Zelenski najavio istragu

Ukrajina
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
30.08.2025.
u 13:23

Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen je vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga. Okolnosti njegove smti i razlozi njegove likvidacije su za sada nepoznati.

Ukrajinska policija je potvrdila da je u subotu u Lavovu došlo do pucnjave. Žrtva, "dobro poznata javna i politička osoba", umrla je na licu mjesta od zadobivenih rana", dodaje policija. Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog "strašnog ubojstva" i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.

Policija traga za napadačem. Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Lavov rat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još