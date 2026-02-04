Naši Portali
'SUPERIRONIJI OD DRONOVA'

Rusi razvijaju golubove-dronove

Traffic moves past Moscow's Kremlin
Ramil Sitdikov/REUTERS
VL
Autor
Laura Puklin
04.02.2026.
u 20:19

U siječnju prošle godine Neiry je predstavio, kako tvrde, prvog štakora na svijetu povezanog s umjetnom inteligencijom, koji može pristupiti internetskim informacijama i odgovarati na pitanja putem tipkovnice

Rusi razvijaju golubove-dronove koje bi mogli koristiti za tajni nadzor ili u vojne svrhe, piše The Telegraph. Znanstvenici, u sklopu projekta kodnog naziva PJN-1, pticama u mozak ugrađuju neuralni čip, a na prsa im pričvršćuju kamere, dok operateri daljinski upravljaju putanjama leta. Tehnologiju je razvila startup tvrtka Neiry Group, koja tvrdi da su golubovi superiorniji od konvencionalnih dronova s pogledom iz prvog lica zbog većeg dometa, izdržljivosti i mogućnosti pristupa teško dostupnim lokacijama. Kroz lubanje ptica umeću se male elektrode i spajaju sa stimulatorom na glavi, što operaterima omogućuje da ih daljinskim upravljačem usmjeravaju lijevo ili desno.

Ruksak na solarni pogon sadrži kontroler leta i povezuje se s kamerom na prsima ptice. Iz kompanije navode da golubovi-dronovi mogu prijeći više od 480 kilometara dnevno. Iako tvrtka projekt predstavlja kao alat za nadzor civilne infrastrukture, pregled industrijskih postrojenja, djelovanje u ograničenom zračnom prostoru te podršku misijama potrage i spašavanja, stručnjaci upozoravaju da bi se tehnologija lako mogla prilagoditi za vojnu upotrebu. Profesor emeritus na Sveučilištu Georgetown i znanstveni savjetnik Pentagona, James Giordano rekao je za Bloomberg da bi se, u teoriji, takvi "bio-dronovi" mogli iskoristiti čak i za prijenos bolesti na neprijateljski teritorij.

Golubovi bi se tako mogli pridružiti sve nekonvencionalnijem arsenalu na ukrajinskom bojištu. Rusija već koristi dresirane dupine za čuvanje svoje pomorske baze na Crnom moru i navodno postavlja Starlink terminale na konje radi proširenja internetske pokrivenosti. Direktor Neiryja, Alexander Panov, ranije se žalio na "blag stil" takozvane "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, a Ukrajince je opisao kao "kulturološki gledano, Ruse". Panov je izjavio da bi se sustav mogao prilagoditi i drugim vrstama ptica koje mogu nositi teži teret ili se uklopiti u različita okruženja. "Naše rješenje trenutno radi s golubovima, no kao nosač se može iskoristiti bilo koja ptica", rekao je. "Za veće terete planiramo koristiti gavrane, za nadzor obalnih postrojenja galebove, a za otvoreno more albatrose".

Šef tvrtke, koji je kao svoju krajnju ambiciju naveo stvaranje "Homo superiora" koji će zamijeniti "Homo sapiensa", kaže da su za bio-dronove interes pokazale Rusija, Dubai i Indija, a jedan od prijedloga uključuje njihovo korištenje za nadzor dalekovoda. Zabrinutost zbog veza Neiryja s Kremljom pojačala se nakon istrage T-Invarianta, neovisnog antiratnog medija koji su osnovali ruski znanstvenici. Istraga je otkrila da je tvrtka primila oko milijardu rubalja, odnosno 10 milijuna funti, financijskih sredstava, uglavnom iz izvora povezanih s Kremljom.

Značajan dio stigao je iz Nacionalne tehnološke inicijative, programa koji je Vladimir Putin pokrenuo 2014.godine kako bi promicao rusko vodstvo u globalnoj tehnologiji. Vjeruje se da dodatna sredstva dolaze od investicijskih tvrtki povezanih s ruskim državnim imovinskim fondom, na čijem je čelu Kiril Dmitrijev, glavni Putinov pregovarač. T-Invariant također navodi da ova tvrtka prima novac iz fonda povezanog sa sankcioniranim oligarhom Vladimirom Potaninom te da je povezan s Institutom za umjetnu inteligenciju Moskovskog državnog sveučilišta, koji vodi Putinova mlađa kći Katerina Tihonova.

U siječnju prošle godine Neiry je predstavio, kako tvrde, prvog štakora na svijetu povezanog s umjetnom inteligencijom, koji može pristupiti internetskim informacijama i odgovarati na pitanja putem tipkovnice. Tvrtka je ranije objavila i da je modificirala mozgove krava radi povećanja proizvodnje mlijeka. Ako ovi eksperimenti uspiju, Rusija će postati jedna od rijetkih zemalja koje su razvile operativnu tehnologiju bio-dronova. Prošle godine su kineski znanstvenici stvorili pčele-kiborge koristeći iznimno lagane moždane kontrolere za usmjeravanje leta insekata.

Ključne riječi
bio-dronovi dronovi Rusija rat u Ukrajini

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
21:34 04.02.2026.

Rusija već koristi dresirane dupine za čuvanje svoje pomorske baze na Crnom moru i navodno postavlja Starlink terminale na konje radi proširenja internetske pokrivenosti. Dakle ovo sa konjima je navodno, a to da Rusi koriste dresirane dupine je istina. 🤣😂

DK
Done_klee
20:09 04.02.2026.

Pa kako Rusi imaju taku tehnologiju kad im ostale četiri lopate.Plus konji i magarci..I onaj stari kalaš.

