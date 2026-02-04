Naši Portali
ODBACILI OPTUŽBE

Ministarstvo vanjskih poslova oštro odgovorilo Beogradu: 'Iskrivljavanje istine i napadi na Hrvatsku su neprihvatljivi'

VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 18:00

Ministarstvo i ovim putem ističe potrebu suočavanja s prošlošću od strane Srbije temeljenog na istini i pravdi, što je ključni temelj za istinsku pomirbu, izgradnju dobrosusjedskih odnosa i europske budućnosti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske odlučno odbacuje navode iz priopćenja Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije od 2. veljače 2026. godine, kojima se tendenciozno Republici Hrvatskoj imputira navodno promicanje mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti.  Ministarstvo smatra neprihvatljivim pokušaje svjesnog iskrivljavanja stvarnosti i plasiranja neutemeljenih insinuacija s ciljem diskreditacije Republike Hrvatske te stvaranja lažne slike o Republici Hrvatskoj i hrvatskom društvu kao društvu koje navodno tolerira ili potiče ideologije i prakse suprotne temeljnim europskim vrijednostima.  - naveli su u priopćenju iz Ministarstva vanjskih poslova. 

Kontinuirano ocrnjivanje Republike Hrvatske, upareno s antagonizirajućim političkim i medijskim narativima kojima je obilježen javni prostor Republike Srbije, a koji su usmjereni protiv Hrvatske i Hrvata, u suprotnosti su s ciljevima stabilnosti, razumijevanja i unaprjeđenja dobrosusjedskih odnosa na koje srbijanska strana poziva u priopćenju, te ih izravno potkopava. Republika Hrvatska sustavno njeguje kulturu sjećanja utemeljenu na povijesnim činjenicama i jasnoj osudi svih totalitarnih režima te s pijetetom obilježava sva stradanja, bez diskriminacije prema žrtvama. 

Ministarstvo i ovim putem ističe potrebu suočavanja s prošlošću od strane Srbije temeljenog na istini i pravdi, što je ključni temelj za istinsku pomirbu, izgradnju dobrosusjedskih odnosa i europske budućnosti. To između ostalog podrazumijeva punu suradnju Srbije u vezi s pronalaskom 1740 nestalih u Domovinskom ratu, koja u ovom trenutku u potpunosti jednostrano izostaje, kao i  suočavanje s posljedicama nelegalnog zatočeništva oko 30 tisuća hrvatskih branitelja i hrvatskih građana u brojnim logorima na teritoriju Srbije početkom 1990-ih.   

Ministarstvo iznova ponavlja poziv Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije na otvoren i uravnotežen dijalog, kojemu MVEP RH ostaje privrženo unatoč nepostojanju političke volje sa srbijanske strane, i očekuje da isti standardi odgovornosti i poštovanja dobrosusjedskih odnosa budu primijenjeni i u djelovanju Republike Srbije.

Republika Hrvatska ostaje spremna na suradnju i poziva Republiku Srbiju da svoja postupanja dovede u okvire dobrosusjedskih odnosa, pri čemu Ministarstvo odbacuje pokušaje politizacije povijesti i stvaranja umjetnih prijepora koji ne pridonose razumijevanju, već produbljuju nepovjerenje. - stoji u priopćenju Ministarstva. 

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Doček rukometaša Srbija ministarstvo vanjskih poslova

MO
Mojos
18:10 04.02.2026.

Samo izdavat zabrane ulaska u RH i EU

LL
lijepa_li si
18:14 04.02.2026.

30g prekasno! 30 g okretanja drugog obraza pokazalo se neuspješno, kontraproduktivno pače.

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
18:34 04.02.2026.

Odgovor je temeljit i diplomatski. To će ih više naživcirati jer su se nadali primjeniti onu poslovicu: "Budala te prvo spusti na svoju razinu pa te dotuče iskustvom". Tu politiku smo davno pročitali. Svejednako bih odgovorila dz oštrije, jer tii bizantinci pristojnost brkaju sa slabošću.

