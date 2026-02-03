Oglasio se Zdravko Čolić nakon što je bomba bačena na njegovu kuću, evo što je rekao

Zdravko Čolić, na čiju je kuću načena bomba oglasio se povodom ovog nemilog događaja. "Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije." - istaknuo je Zdravko Čolić preko PR365 Studija, njegove agencije za odnose s javnošću.

Zdravko Čolić desetljećima je poznat po tome što svoj privatni život strogo čuva od očiju javnosti, a upravo je zbog želje za mirom i privatnošću prodao prethodnu kuću na Košutnjaku i preselio se u dobro osiguranu vilu na Dedinju, okruženu visokim zidovima i zelenilom. Odmah nakon dojave, jake policijske snage blokirale su prilaze kući u Ulici Stojana Ćelića, a na teren su izašli i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te forenzički timovi. Očevid je trajao satima, a istražitelji su prikupljali dokaze i pregledavali snimke s nadzornih kamera s vile i okolnih objekata kako bi identificirali počinitelja.Motiv ovog zabrinjavajućeg napada za sada je potpuna nepoznanica. Istraga je u tijeku i od nje se očekuje da rasvijetli pozadinu napada na dom omiljenog pjevača, koji se do sada nije povezivao ni s kakvim incidentima.