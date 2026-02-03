Naši Portali
policija na terenu

Oglasio se Zdravko Čolić nakon što je bomba bačena na njegovu kuću, evo što je rekao

Foto: antonio ahel
03.02.2026.
03.02.2026.
u 14:14

Odmah nakon dojave, jake policijske snage blokirale su prilaze kući u Ulici Stojana Ćelića, a na teren su izašli i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te forenzički timovi

Zdravko Čolić, na čiju je kuću načena bomba oglasio se povodom ovog nemilog događaja. "Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije." - istaknuo je Zdravko Čolić preko PR365 Studija, njegove agencije za odnose s javnošću.

Zdravko Čolić desetljećima je poznat po tome što svoj privatni život strogo čuva od očiju javnosti, a upravo je zbog želje za mirom i privatnošću prodao prethodnu kuću na Košutnjaku i preselio se u dobro osiguranu vilu na Dedinju, okruženu visokim zidovima i zelenilom. Odmah nakon dojave, jake policijske snage blokirale su prilaze kući u Ulici Stojana Ćelića, a na teren su izašli i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te forenzički timovi. Očevid je trajao satima, a istražitelji su prikupljali dokaze i pregledavali snimke s nadzornih kamera s vile i okolnih objekata kako bi identificirali počinitelja.Motiv ovog zabrinjavajućeg napada za sada je potpuna nepoznanica. Istraga je u tijeku i od nje se očekuje da rasvijetli pozadinu napada na dom omiljenog pjevača, koji se do sada nije povezivao ni s kakvim incidentima.

Beograd: Poznati na proslavi rođendan radija Naxi
1/13
