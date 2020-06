Uhićen bivši načelnik riječke krim policije, na teret mu se stavljaju prijetnje ubojstvom

Bivši načelnik riječke krim policije Željko Kruneš uhićen je i pritvoren u pulskom istražnom zatvoru prema rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Puli.

Na teret mu se, kako Index doznaje, stavljaju prijetnje ubojstvom unuka obitelji Šota, zbog poslovnog prostora kojeg je htio za svojeg prijatelja, a tereti ga se i za incident s automobilom te za prikrivanje dokaza dok je bio načelnik riječke krim policije.

Istraga je proglašena tajnom pa njegov odvjetnik Saša Jelušić nije ništa mogao komentirati.

Ranije je bivša partnerica Željka Kruneša svjedočila da ju je zlostavljao jer je svjedočila protiv njega u sklopu istrage DORH-a i USKOK-a.

''Svjedokinja iskazuje da je gospodin Kruneš saznao da je ona to prenijela gospođi Šoti i tražio je od nje da to demantira ili ako je policija zove na razgovor, da o tome ne govori. Pet dana prije odlaska u Karlovac Željko joj je gurnuo dva prsta u grkljan i kazao joj je da će joj izvaditi grkljan jer tako se radilo u ratu. Uspjela je pobjeći, išla je na hitni trakt na Sušak. Međutim, on ju je presreo automobilom'', stoji u sudskom zapisniku.

"Ja u dnevnom boravku spavam, a on malo dalje u sobi leži i priča na telefon s nećakom, koji je imao prometnu nesreću i ima epilepsiju. I rekao mu je kao da bi sad jedan dan trebao zgaziti jednog sina. Sad ne obojicu, nego jednog sina i da se njemu neće to moć dokazati jer ima epilepsiju. Kad sam to čula, prvo nisam znala što da radim", opisala je tada Krunešina partnerica.

Majka dječaka kojeg je navodno htio ubiti je kazala kako je rekao da će im zabit slamku u vratnu žilu, da će im se napiti krvi i da će njihovu krv nositi oko vrata u bočici kao pobjedu protiv Šote. Obitelj Šota napisala je kaznenu prijavu, a uslijedila su ispitivanja u DORH-u. Kruneš je pozvan kao okrivljenik, a sve je optužbe zanijekao. Njegov je nećak učinio isto, a njegova je partnerica odbila odgovarati na pitanja.

Kaznena je prijava, zbog nedostatka dokaza odbačena, no do preokreta je došlo kada je njegova bivša partnerica ipak progovorila. U njezinom iskazu stoji: "Pokazivao je na svom mobitelu unuke od gospođe Šota i govorio je njoj o planu da će ih zgaziti njegov rođak. Našao je njihove slike na nekom Facebooku, govorio je o tom rođaku da ima epilepsiju i da će ih zgaziti".

Krunešev odvjetnik na to je reagirao dopisom u kojem tvrdi kako je riječ o "pukim i ordiniram neistinama". Naveo je da je kaznena prijava protiv njegovog klijenta odbačena, te da se do trenutka slanja dopisa protiv njega niti pred jednim nadležnim državnim odvjetništvom ili redovnim sudom u Republici Hrvatskoj ne vodi niti jedan kazneni postupak u kojem bi se on nalazio u procesnoj ulozi okrivljenika.

Međutim, nakon svjedočenja bivše partnerice ponovno je pokrenuta istraga s novim elementima. Na njegov dopis reagirale su i Slavica Šota i Josipa Novaković koje su poslale dopis koji su dobile iz kabineta ministra unutarnjih poslova.

Nedugo nakon što je slučaj dospio u medije, suspendiran je zbog teže povrede službene dužnosti zbog čega se protiv njega vodi kazneni postupak pri ŽDO u Puli.